Palička: Nobelovu cenu míru dostal kdekdo, proč ne i klimatická Greta

Když se tehdy patnáctiletá Greta Thunbergová loni v srpnu poprvé místo školy posadila před budovu švédského parlamentu, aby zde demonstrovala za snížení emisí, asi jen těžko mohla tušit, jaký kolotoč událostí tím spustí. Emise se sice zatím nijak výrazně nesnížily, ale mohutně stoupla popularita samotné Grety. Za své zásluhy v boji proti klimatickým změnám by nyní mohla být náležitě odměněna. Bohužel pro ni opět ne tím, za co celou dobu bojuje, ale Nobelovou cenou za mír. Globální oteplování sice zlatá medaile spolu s finanční odměnou ve výši zhruba 21 milionů korun nezastaví, ale jako symbolická cena útěchy je docela ucházející.

Greta Thunbergová je hrdinkou, kterou klimatičtí aktivisté potřebovali. Mladá nadšená dívka je nepochybně vděčnějším reprezentantem celého boje než postarší akademik. Že je Greta autistka a trpí ADHD? To vůbec nevadí, naopak to jen podtrhne hloubku jejího příběhu. A Einstein byl taky údajně Asperger, a kam to dotáhl! K čertu se všemi vysokoškolskými tituly, vědou a výzkumem, v dnešní době se hraje hlavně o emoce. A do tohoto profilu Greta skvěle zapadá. Ona sama si jde za svým, díky získané popularitě se jí rozšiřují možnosti a to, že jí místy někdo z aktivistů použije jako symbol i díky postižení neřeší. Má svůj cíl a to je vše, co jí zajímá. Win-win situace pro všechny zúčastněné.

Poté, co několik švédských socialistických poslanců navrhlo mladou Gretu na Nobelovu cenu za mír, se rozvířila debata, zda si šestnáctiletá aktivistka takovéto ocenění zaslouží. Jistě, můžeme se řešit, zda Thunbergová naplňuje definici někoho, kdo „vykonal nejvíce pro bratrství mezi národy, zrušení nebo zmenšení existujících armád či pořádání a propagaci mírových kongresů“ a nejspíše dojdeme k tomu, že nenaplňuje. Ale jak už bylo naznačeno o odstavec výše, kdo má dnes čas zabývat se definicemi. Jak pravila další z mladých hrdinek moderní doby Alexandria Ocasio-Cortezová, na faktech nezáleží, stačí když máte morální pravdu. Takže proč Gretě Nobelovu cenu neudělit.

Ta za mír už je tolik zprofanovaná a zpolitizovaná, že je vlastně úplně jedno, kdo ji obdrží. Řady skutečných bojovníků za mír a lidí, kteří nasazovali své životy v boji za lidská práva byly už dávno zapleveleny obskurními laureáty typu palestinského teroristy Jásira Arafata, klimatického alarmisty Ala Gora, šiřitelky konspiračních teorií o umělém vzniku viru HIV Wangari Maathaiové, komunisty Michaila Gorbačova, lhářky Rigoberty Menchúové nebo genocidu Rohingů obhajující Su Ťij. Takže ocenění jako takové poněkud pozbylo na vážnosti.

A když mohl víceméně za nic dostat Nobelovu cenu za mír Barack Obama, proč by ji nemohla obdržet i Greta Thunbergová, která alespoň prokazatelně něco dělá. Ke světovému míru její ocenění nikterak nepřispěje, boj proti klimatickým změnám taky s udělením Nobelovy ceny zázračně neskončí triumfálním vítězstvím, ale třeba to minimálně udělá Gretě a jejím příznivcům radost. Evropské unii stačilo k obdržení Nobelovy ceny za mír existovat, což se Gretě nepochybně také s úspěchem daří.

Gretini vrstevníci pak jistě ocení i fakt, že díky jejím stávkám za klima se záškoláctví podařilo povýšit na něco ušlechtilého. Kdo by chtěl počítat nějaké otravné rovnice, když může protestovat. Jedno, že tématu protestu valná většina jeho účastníků objektivně nemůže v plné míře rozumět, důležité je být cool a držet prst na tepu doby.

A když nic jiného, má Greta zvládnutou komunikaci své agendy lépe než česká protestující studentka Veronika Zemanová, která demonstraci za klima označuje za podobně zlomovou jako nacistickou okupaci Československa a dává na vědomí, že na Malostranské náměstí přijde, stejně jako před 80 lety přišel Hitler. To na Nobelovku není, ale třeba jednou taky bude, fantasii se meze zjevně nekladou.

Jiná „česká Greta“ pak přišla s transparentem hlásajícím, že i dinosauři si mysleli, že mají dost času. Dinosaury sice nezabily dieselové motory a plasty, ale meteorit, který by ani sebepočetnější demonstrace uvědomělých mladých pátečníků neodklonila, ale to nevadí. Snad se pro autorku dinosauřího transparentu taky nějaká medaile najde, třeba alespoň čokoládová.