Palička: Odpůrci očkování nás vrací do středověku, ubližují tím nejen svým dětem | info.cz

KOMENTÁŘ JANA PALIČKY | Světová zdravotnická organizace (WHO) vyškrtla Česko ze seznamu zemí, kde byly vymýceny spalničky. Pokud za návrat do „starých dobrých časů“, kdy se na nemoci, které se již jednou v civilizovaném světě podařilo porazit, umíralo jako na běžícím páse, cítíte povinnost někomu poděkovat, vyhledejte ve svém okolí některého z tzv. antivaxerů – tedy odpůrců očkování. Jejich lokalizace nebude složitá, většinou se totiž tito lidé ke svému připitoměle sobeckému postoji hrdě hlásí, i když se jich na něj zrovna nikdo neptá.

Mnozí dnes nevyléčitelně nemocní upínají své naděje na rychlost vědeckého pokroku. Ostatně existuje už celá řada nemocí, které se vymýtit podařilo. A jak se k tomu část populace s vděkem jí vlastním postaví? Vytrvale se snaží vrátit situaci zpět do dob, kdy se na již na takřka neexistující nemoci běžně umíralo. Kupříkladu takové spalničky byly ideálním kandidátem na to být podle odhadů WHO do roku 2020 minulostí. Dvacátý rok nového milénia máme za dveřmi, a spalničky? Ty se vesele šíří v nové epidemii, která zachvátila i Česko.

Ne že by snad virus spalniček nečekaně zmutoval do formy, proti které se lidstvo neumí bránit, důvod je o poznání prozaičtější – efektivní vymýcení spalniček ve většině světa bylo způsobeno vysokou mírou proočkovanosti populace, kterou se cíleně snaží snižovat takzvaní antivaxeři, tedy odpůrci očkování. A nutno bohužel dodat, že tato skupinka pomatených popíračů lékařské vědy je ve svém snažení nebývale úspěšná.

U zrodu hnutí stál dnes již licence zbavený lékař Andrew Wakefield, který v roce 1998 publikoval nechvalně proslulou studii o tom, že vakcíny způsobují autismus. Co na plat, že Wakefield byl gastroenterolog, který oboru, v němž později „proslul“, nijak zvlášť nerozuměl; co na plat, že u jeho studie bylo opakovaně prokázáno, že se jedná o zmanipulovaný podvod nesplňující ani základní kritéria vědecké práce; a co na plat, že studií útočil jen na jeden konkrétní typ vakcíny a to ne z nějakého vědeckého altruismu, ale čistě pro to, že se tou dobou pokoušel o patentování vakcíny vlastní. Škodu, kterou napáchal, je už jen velmi těžké napravovat.

Nemá cenu si nalhávat, že by farmakologické společnosti byly nějaké neposkvrněné entity, pro které je zdraví lidí absolutní prioritou, jsou to všehovšudy jen další multimiliardové korporace lačnící po zisku, nicméně akceptovat kvůli tomu bludy a konspirační teorie je samo o sobě zralé na svěření se do odborné psychiatrické péče. Odmítání očkování je plivancem do tváře všem, kteří na vývoji život zachraňujících vakcín kdy pracovali, aby díky nim svět byl lepším a bezpečnějším místem pro život, ale hlavně jde o popření zdravého rozumu a pudu sebezáchovy. Proč být zdravý, když mohu umřít a s sebou stáhnout i ostatní, že?

Každý jeden antivaxer je v prvé řadě sobec, ať už jde o absolventa pseudolékařské fakulty internetové Vysoké školy života nebo pomýleného držitele klidně i několika reálných vysokoškolských titulů. Odpůrci očkování totiž podepisují ortel – tváří v tvář epidemii, kterou rozpoutali – nejenom svým nebohým potomkům, nýbrž zároveň ohrožují i všechny ty, kteří se z objektivních důvodů očkovat nechat nemohou.

Antivaxerům je jedno, že symbolicky mají na rukou krev každé ze zbytečných obětí, hlavně že mají tu svou pravdu v boji proti farmakoestablishmentu. Paradoxně jim samotným to může být jedno, protože z valné většiny na rozdíl od vlastních dětí neměli za rodiče zfanatizované hlupáky, a jsou tak sami očkováni a mimo riziko. A ještě jsou na sebe hrdí.

Kdyby se stupidní rozhodnutí antivaxerů neobracela na jejich vlastní děti a další nevinné miliony lidí a odnášeli si je sami během umírání v horečkách a křečích na nemoci, které dávno nemusely existovat, nejspíše by pan Darwin někde na obláčku uronil slzičku dojetí. Bohužel je ale realita taková, že odpůrci očkování jsou celospolečensky nebezpečnou sortou lidí a mělo by tak k nim být přistupováno se všemi právními důsledky. Jsem ten poslední, kdo by podporoval cenzuru internetu nebo praktiky norského Barnevernetu, nicméně dovedu si představit, že bych nad důsledným mazáním antivax obsahu a odebíráním dětí rodičům, kteří objektivně ohrožují jejich život a zdraví, dokázal v celospolečenském zájmu přimhouřit oči.