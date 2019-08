Palička: Ostříhej se, vypadáš jako nacista! Vlasy jako symbol útlaku v době korektní | info.cz

GLOSA JANA PALIČKY | Život v době politicky korektní s sebou přináší četná úskalí. Mnozí již poznali, že by si měli dát dobrý pozor na to, co říkají, nicméně pomalu, ale jistě spějeme do pokročilé fáze, kde je záhodno dávat si pozor i na to, jak kdo vypadá. Politicky korektně by totiž nemělo ani zdaleka být posuzováno jen to, co má kdo v hlavě, ale i to, co má na hlavě. Pakliže jste ještě neodhalili potenciál útlaku, který v sobě vlasy nesou, pak je tento text určen právě vám.