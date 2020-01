Palička: Poučení z twitterové války o feministický doktorát | info.cz

KOMENTÁŘ JANA PALIČKY | Zatímco celý svět řeší hrozící válku na Blízkém východě, mnohem zásadnější válečný konflikt proběhl o víkendu ve virtuálním prostoru českého Twitteru, kde se střetnul moderátor Martin Veselovský a feministky dožadující se oslovování akademickým titulem. Z krátkého, ale o to intenzivnějšího sporu si můžeme odnést dvě ponaučení. Prvním je fakt, že ani doktorát není nutně zárukou sociální inteligence a druhým skutečnost, že pouštět se do střetu s feministkami je vždy předem prohraný boj.

Mnohé historické konflikty byly zažehnuty víceméně náhodou. Tu někdo zastřelil následníka trůnu, jindy si zase novinář položil otázku, zda není záhodno vykládat dějiny akurátně a ne v jakési uměle ideologicky zabarvené podobě. Martin Veselovský jen těžko mohl tušit, jaké rozpoutá peklo, když s dobrým úmyslem sdílel článek historičky Anny Hájkové o nutnosti angažovaného levicového feministického výkladu dějin. Ozvala se sama autorka Anna Hájková, tedy pardon, doktorka Anna Hájková, ale popořadě.

Hájková se nejprve namísto věcné odpovědi pozvala do Veselovského DVTV a když se u autora tweetu nesetkala s vyslyšením svého přání, začala se alespoň uraženě dožadovat oslovování akademickým titulem doktorky, který má pro ty méně chápavé uveden i ve jméně svého twitterového profilu.

Jak už je tomu u podobných internetových kulturních válek dobrým zvykem, téměř okamžitě přispěchala doktorce Hájkové na pomoc prakticky kompletní levicově uvědomělá twitterová úderka, jelikož toto je přesně moment, kdy je potřeba pomoci ženě v nesnázích utlačované zákeřným cisheteropatriarchálním misogynem.

Ano, od těch nejvíce „woke“ válečníků a válečnic, které naše virtuální luhy a háje nabízí, jsme se skutečně mohli dozvědět, že neoslovovat absolventku doktorského studijního programu titulem, ale drze jí říkat paní Hájková, je sexistickou sprostotou nejhrubšího zrna. Pečeť pravdy tomuto sdělení udělila autorita nejvyšší – Kateřina Falk, vědkyně a toho času pokořitelka Tomia Okamury v počtu zabanovaných osob na sociálních sítích. Na znamení soudržnosti si i ona hrdě vetkla přede jméno svůj doktorát, podělila se o historku, jak sama čelila kyberšikaně v podobě neoslovování akademickou hodností a během toho s grácií sobě vlastní stihla zablokovat několik desítek diskutérů provinivších se odlišným názorem. Že jí doktorka Hájková oslovila jako Kateřinu a ne jako doktorku Falk, v tom všem zmatku nejspíše přehlédla.

Doktorky Hájková a Falk připomínají takového toho otravného člena středoškolského pedagogického sboru, který se představoval slovy: „Jmenuji se profesor XY“ a toto oslovování si sveřepě vynucoval, ač měl k reálné profesuře asi stejně daleko jako klobása ke zdravé výživě. Zde nikdo dvěma úspěšným mladým vědkyním jejich akademické úspěchy rozhodně neupírá, jen poukazuje na fakt, že obě dvě jsou ztělesněním toho, že na vysoké škole člověk sociální inteligenci nezíská. Ač žijeme v zemi, kde pedantské lpění na titulech má hlubokou tradici, dopouštět se něčeho takového na sociálních sítích a navíc se to snažit vydávat za boj za rovnoprávnost, je zárukou toho, že budeme ostatním pro smích a respekt si opravdu nevymůžeme.

Bohulibému boji za práva žen by možná více než hysterčení kolem písmenek Dr. před jménem pomohlo, kdyby si ctěné válečnice uvědomily, že svým chováním dělají tomu, za co bojují, stejnou medvědí službu, jako pánové Peszynski a Prouza oblibě EU, kdy i velký fanda evropské integrace po chvilkové konfrontaci s jejich vyhroceností začnou zvažovat, zda by ten czexit vlastně nebyl dobrý nápad.

Ve finále všichni tihle zarputilí konatelé dobra docílí přesného opaku svého tažení lépe než všichni ruští dezinformační trollové dohromady. Třeba po přečtení tohoto textu paní doktorky trochu uberou plyn a více se otevřou racionální diskusi, která může přinést i něco pozitivního. Spíše se ale obávám, že sdílení článku povede k automatickému dvojbloku a zařazení na seznam toxické maskulinity.