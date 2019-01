Palička: Stojí za rozpoutáním genderové války záchodová lobby?

Německo bylo v roce 2013 první evropskou zemí, která umožnila nevyplňovat v rodném listě dítěte kolonku pohlaví s tím, že si novorozenec v budoucnu sám může vybrat. Nepochybně to ocenili všichni ti pokrokoví bio/etno/fair trade rodičové, kteří nemíní své ctěné potomstvo zatěžovat útlakem biologických kategorií a budou ho pečlivě vychovávat jako multikulturní To (neplést se stejnojmenným hororem Stephena Kinga). Pokud pochopitelně neočkované dítě přežije spalničky, záškrt a černý kašel a nezemře na podvýživu z veganské stravy, bude si v loterii moderního života za odměnu moci vytočit na genderovém kole štěstí to, čím vlastně je. A tomu je záhodno přizpůsobit i možnosti jeho vyměšování.

Zavedení záchodů pro třetí pohlaví do škol může působit pro nezasvěceného pozorovatele matoucím dojmem. A skutečně, zdánlivá banalita vyvolává samé otázky. V prvé řadě co je to vlastně ono třetí pohlaví. Ve starém Egyptě za třetí pohlaví považovali eunuchy, už ve starověké Indii uznávali jako samostatnou kategorii svaté muže, kteří se rozhodli žít jako ženy, kterážto tradice v nevelkém počtu přežívá dodnes, a například v rurální Albánii naopak dodnes existují ženy, které složí slib cudnosti a prožijí svůj život jako muži. Moderní medicína pak pod třetím pohlavím chápe převážně osoby narozené jako hermafrodity.

Očekávají snad v okolí bavorské metropole zvýšený výskyt výše uvedených jedinců? Představa indických svatých 'mužožen' v dirndlu a albánských svatých 'ženomužů' v kožených Lederhosen je jistě lákavá, nicméně bohužel pro všechny milovníky multikulturního bizáru k něčemu podobnému asi nedojde. A vůbec, když máme záchody pro třetí pohlaví, znamená to, že jsou pohlaví jen tři? Nemělo by tedy písmeno B ze zkratky LGBT být nahrazeno T, protože slovíčko bi tak trochu naznačuje, že pohlaví jsou jen dvě a vhodnější by tedy bylo užívat označení tri? Není to náhodou dikriminační pro ostatní ze stále se rozrůstajícího genderového pantheonu? Co když třeba malý školák/malá školačka/malé školátko identifikující se jako „genderfluid: intergender and neutrois“ nechce chodit na stejný záchod jako jeho spolužák/spolužačka/spolužátko z kategorie „agender: version gendervoid“ a bude se dožadovat záchodu vlastního?

Nabízí se vysvětlení, že celé to genderově-záchodové šílenství nevzešlo z hlav sociálních inženýrů, ale že v pozadí stojí přehlížená, ale o to mocnější toaletní lobby. Vždyť vlhkým snem snad každého výrobce sanitární techniky je to, aby každá škola musela povinně mít záchody pro 72 genderů jak pro studenty, tak pro vyučující. A k tomu ještě ideálně záchody turecké, po kterých zrovna v Německu na rozdíl od záchodů pro třetí a další pohlaví bude existovat i reálná poptávka.

Až si příště půjdete ulevit tam, kam i císařpán chodil sám, můžete nejen parafrázovat Descarta: „Močím, tedy jsem“, ale i využít výdobytků moderní doby a vybrat si, kým se vlastně cítíte být a propříště se dožadovat vlastního záchodu. A to se vyplatí!