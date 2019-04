Palička: Toxický heteropatriarcha Biden má smůlu, USA hledají svou Čaputovou | info.cz

GLOSA JANA PALIČKY | Joe Biden, americký viceprezident v éře Baracka Obamy, býval mezi Američany populární. Prostě ideální číslo dva k charismatické jedničce. Teď Biden koketuje s myšlenkou, že by se v roce 2020 ucházel o křeslo v Oválné pracovně, ale ukazuje se, že popularita je vrtkavou dámou. Ne že by Biden v mezidobí něco provedl, má ale pro dnešní dobu jednu velkou nevýhodu – není žena. Smůla Joe!

Amerika byla dojata, když Obama těsně před odchodem z úřadu překvapil Bidena Prezidentskou medailí svobody, a nejeden Američan spolu s ním uronil upřímnou slzičku. Jaké by to bylo pěkné, kdyby i druhý z fungujícího tandemu usedl jednou v Oválné pracovně… Už se skoro zdálo, že by tento sen mohl dojít naplnění, Joe Biden opatrně naznačil, že by mohl v roce 2020 kandidovat. To se ale přepočítal.

Někdejší dojetí pominulo a nová doba si žádá nové hrdiny, respektive hrdinky. Joe Biden se nedopustil žádného skandálu, jen má prostě tu smůlu, že není žena. Nebo kdokoli jiný, hlavně ne muž! Feminismus je nedílnou součástí dnešních Demokratů a bylo by krajně nevhodné, aby jeho prapor na frontové linii nesl šestasedmdesátiletý politik, který má navíc tu drzost být bílý a heterosexuální.

Bylo tedy jen otázkou času, než někdo z progresivních myslitelů přijde s tím, že Biden je nevhodný. New York Times mu vyčítají, že není dostatečně pokrokový, málo se stydí za hříchy svých mužských předků, a že by možná porazil Trumpa, ale neporazil by trumpismus (ať už to znamená cokoliv), jindy se zase ze stránek Washington Post dozví o svém nezdravém vztahu k ženám, který spočívá v tom, že se s některými z nich objímal na veřejnosti, plácal kolegyně po ramenou nebo jim šeptal do ouška. No fuj!

Joe Biden je už předem odepsaný, protože všechna (že vás teď, vy syčáci, napadlo použít nekorektní slůvko "obě"!) pohlaví jsou si rovna, ale muži jsou patriarchální prasata. Kdyby chtěl kandidovat za Republikány, bude se dnes dost možná psát o jeho bohatých zkušenostech, známosti a popularitě. Pohlaví bude všem ukradené, jenže panáček je Demokrat, a tam je poptávka po panenkách. Že žádná z portfolia víceméně zaměnitelných kandidátek nemá proti Trumpovi šanci? Nevadí...

Zatímco Biden upadne v liberální nelibost, Amerika bude dál hledat svou Zuzanu Čaputovou. Možná by bylo nejlepší půjčit si tu pravou, slovenskou. Když se může blýskat nad Tatrou, tak by to určitě šlo i nad Washingtonem D.C. A když nic jiného, alespoň bychom se opět dočetli, komu máme závidět pokrokovou hlavu státu.