Palička: Trestní oznámení kvůli sexuálnímu zneužívání dětí není odpustek, pane kardinále

KOMENTÁŘ JANA PALIČKY | Kardinál Dominik Duka podal trestní oznámení na neznámé pachatele, aby policie prošetřila, zda byly spáchány sexuální trestné činy kněžími, o kterých mluvili jejich údajné oběti v reportáži České televize. Stalo se tak jen pár dní poté, co prohlásil, že celou tuto závažnou problematiku provází do jisté míry hysterie. Dukovo počínání ale spíše než snahu o konstruktivní řešení, připomíná středověkou praxi odpustků.

Sexuální zneužívání dětí a mladistvých je jeden z nejpalčivějších problémů, které katolickou církev provází, ať je to pro ni jakkoliv nepříjemné si přiznat, již od nepaměti. V posledních letech je snaha o zamezení páchání dalších sexuálních zločinů ze strany kněží obzvláště akcentována. Svůj podíl na tom má i papež František, který právě tento problém slíbil při nástupu na Svatý stolec řešit.

Bohužel k úplnému vyřešení je cesta dlouhá a církev k ní směřuje spíše opatrnými krůčky. Někteří duchovní přitom jen přešlapují na místě, aby budili zdání alespoň nějaké aktivity. Tento dojem bohužel vzbuzuje i počínání pražského arcibiskupa a kardinála Dominika Duky.

Koncem února Duka zamířil do Vatikánu na summit týkající se ochrany dětí a mladistvých v církvi. Už na samotném pojmenování summitu je vidno, s jakou opatrností církev k řešení závažného problému přistupuje, když není schopna ho ani explicitně pojmenovat.

Summit samotný pak nepřinesl žádný významný pokrok například v podobě konkrétního závazného dokumentu, jehož závěry by se jednotliví arcibiskupové zavázali ve svých diecézích uvádět v praxi. Duchovní se pouze shodli na tom, že znásilňování dětí a mladistvých je nežádoucí a mělo by se s ním něco dělat.

Duka ale i těch málo pozitiv ze summitu vzešlých dokázal zcela upozadit svým výrokem pro italskou televizi Sky TG24, když prohlásil, že situace je „ve skutečnosti trochu také hysterie“, protože se prý týká jen „promile“ kněžích z celého kléru. Je sice hezké, že se z úst papeže doslechneme, že sexuální zločiny kněžích jsou dílem ďáblovým, s čímž nelze nesouhlasit, ale co si pak mají myslet čeští katolíci, když jejich vrcholný církevní představitel je schopen celou věc takto bagatelizovat.

To, co Duka považuje za hysterii, je do značné míry pochopitelný přístup médií a hlavně veřejnosti a míra pobouření nad každým odhaleným případem je, minimálně z morálního hlediska, ospravedlnitelná. Sexuální násilí páchané na dětech patří obecně mezi ty nejodpornější trestné činy. V případě jeho provozování ze strany kněží, kteří nejenže zneužívají své autority, ale navíc jsou těmi, kteří sami káží o morálce a ctnostech a varují před hříšnou chlípností, se pak jedná o mimořádně zavrženíhodný čin, nad kterým rozhodně nejde mávnout rukou.

Dukovo podání trestního oznámení na neznámé pachatele na první pohled vypadá jako vstřícné gesto a budí dojem, že kardinál situaci řeší. Ve skutečnosti se ale jedná jen o jakousi metaforu na odpustek a snahu ono řešení přesunout jinam. Než aby se jako nejvyšší představitel církve v Česku osobně zasazoval o odhalování jednotlivých případů znásilnění dětí kněžími, napíše krátké podání policii a ta ať se o všechno postará. Přitom je to právě on, kdo by měl být nejaktivnější postavou v boji za „ochranu dětí a mladistvých v církvi“, jelikož je to v prvé řadě v jeho zájmu, aby se církev, jejímž je vrcholným představitelem, zvrhlých kněží zbavila a od skandálů se očistila.

Pokud jeho snažení skončí u podání trestního oznámení a pomyslného smytí si hříchů z rukou s tím, že udělal pro věc maximum, pak ono dílo ďáblovo, jak o pedofilii v církvi hovoří papež František, bude pokračovat. V jednom ze svých nejslavnějších citátů řekl Charles Baudelaire, že nejlepší trik, jaký kdy ďábel udělal, bylo, že přesvědčil svět, že neexistuje. A nedostatečná aktivita lidí jako kardinál Duka je v tomto ohledu největším ďáblovým pomocníkem.