Palička: Úpadek frankfurtského autosalonu je předzvěstí temných časů automobilismu | info.cz

Zatímco v uplynulých letech se po veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem řešilo, která z novinek a konceptů je nejlepší, letošní ročník vyslal do světa rozpačitou zprávu o automobilovém trhu. Pryč jsou doby opulentních prezentací a megalomansky pojatých designových expozic. Část značek úplně chybí a ti vystavovatelé, kteří dorazili, se soustředí především na prezentaci nových elektromobilů, o které skalní „petrolheadi“ nejeví takový zájem a celkově nejsou mezi fanoušky aut považovány za zvlášť atraktivní.

Pozornosti se pořadatelům dostalo převážně od těch, o které opravdu nestáli. Zelení aktivisté se rozhodli v rámci boje proti změnám klimatu pro rozsáhlé blokování a tedy znepříjemnění života všem, kdo nesdílejí jejich ekologický zápal. Pronikli na slavnostní zahájení a následně protestovali v před výstavními prostorami, včetně velké blokády hlavního vstupu. Součástí happeningu byla i desetitisícová cykloblokáda k areálu směřující dálnice. Asi jim někdo zapomněl říct, že stojící a popojíždějící auta vyprodukovala víc nenáviděného CO2 než kdyby projela, ale to už je vedlejší.

Činnost početné aktivistické skupiny označující se jako Písek v převodovce (zároveň přeložitelné i jako Písek v soukolí, míněno soukolí kapitalismu) je smutnou předzvěstí osudu nejen frankfurtského autosalonu, ale i toho, co symbolizuje, tedy klasického automobilismu jako takového. Nahlíženo dnešní progresivní optikou auto už není symbolem úspěchu a svobody, ale symbolem sobeckého znečišťování. Ironické je, že nejmocnější hlasy volající po konci spalovacích motorů zní právě z Německa, které je právem považováno za automobilovou velmoc.

Sílící levicová hnutí žádají po reformě energetiky známé jako Energiewende, která má za velkou cenu přinést odstávku všech uhelných a jaderných elektráren, volají i po Verkehrswende, tedy kompletním překopání automobilového trhu. SUV se stala v uplynulých dnech vyloženě třídním nepřítelem hodným odstranění z povrchu zemského a zaznívá i názor, že omezeno by mělo být samotné soukromé vlastnictví automobilů.

Co si aktivisté ve svém tažení za čistší svět bez aut zjevně neuvědomují, je fakt, že kombinace energetické a automobilové revoluce může mít pro ekonomiku fatální důsledky. Energiewende mnozí kritici označují za symbolické střelení se do vlastní nohy, přičemž Verkehrswende by bylo prostřelení si té druhé, čistě pro jistotu, abyste to nerozchodili. Automobilový průmysl je důležitým zdrojem příjmů Německa, které je ekonomickým tahounem celé EU. Pokud se o něj Němci dobrovolně připraví, přijdou nejen o peníze, ale statisíce zaměstnanců automobilek taky přijdou o práci. I bez obávané automatizace. A jediný, kdo z toho bude profitovat budou čínské automobilky, které se rozhodně nenašly v dobrovolném přijímání drakonických omezení, jak aktivisté bláhově věří. Ty prostě jen využijí situace a převálcují rozloženou evropskou konkurenci, která jim „povinně dobrovolně“ vyklidí bitevní pole.