Palička: Všechno, nebo nic. V boji o sňatky homosexuálů racionální chování nečekejme | info.cz

Manželství homosexuálů je ryzí politikum, které na hodnotové úrovni rozděluje i politiky v jednotlivých stranách. Proti sobě stojí návrh, který by uzákonil manželství pro osoby stejného pohlaví a návrh, který by naopak rád na ústavní úrovni deklaroval, že manželství může existovat jen mezi mužem a ženou. Takřka dokonalé rozdělení na liberálně-konzervativní ose.

Obě skupiny svorně tvrdí, že jejich návrh má silnější podporu u veřejnosti, což opírají o závěry různých průzkumů veřejného mínění. Ve sněmovně je pod návrhem na umožnění lesbám a gayům uzavírat manželství podepsáno 46 poslanců ze šesti sněmovních klubů (ANO, Pirátů, KSČM, ČSSD, TOP 09 a STAN), pod návrhem chránícím tradiční podobu manželství pak 37 poslanců z KDU-ČSL, ANO, ODS, ČSSD, TOP 09 a STAN.

Jak Aliance pro rodinu, tak hnutí Jsme fér připravilo na podporu svých myšlenek i petici. Zde naopak v podpisech vyhrává ta konzervativní, pod kterou se za půl roku podařilo shromáždit přes 100 tisíc podpisů, zatímco její liberální oponenti sesbírali za stejnou dobu o zhruba 13 tisíc podpisů méně. Mají tato čísla dostatečnou výpovědní hodnotu? Těžko soudit. Ve finále jediným skutečným ukazatelem bude to, jak rozhodnou dvě stovky volených zástupců.

Debata o problematice je silně polarizovaná. Buď budou manželství pro heterosexuální i homosexuální dvojice, nebo nikoliv – nic mezi tím. Na hledání kompromisu se rezignovalo. Respektive pokoušel se o něj poslanec Patrik Nacher, který navrhoval úplné srovnání práv manželství a registrovaného partnerství se zachováním odlišných názvů. Na první pohled by se mohlo zdát, že liberální vlk se nažere, protože dostane stejná práva, po kterých volá, a konzervativní koza zůstane celá, protože manželstvím i nadále bude svazek muže se ženou. Bohužel se ale ukázalo, že „jen“ o stejná práva nejde, protože na Nachera byl LGBT aktivisty vyvíjen nátlak včetně placených bannerových kampaní v médiích, což v důsledku mělo za následek, že svůj návrh stáhl.

Pragmatickým řešením by bylo počkat, až se po několika měsících poslanci dohádají a jednu nebo druhou variantu odhlasují a podle toho se zařídit. Nicméně pokud by zde byla nějaká vůle mírnit vášně, možná by pro všechny zúčastněné bylo nejlepší zabývat se problematikou postupně po dílčích aspektech. Zatím se nikdo nevyslovil proti narovnání práv manželství a registrovaného partnerství v oblasti společného jmění nebo dědických práv. Pojďme tedy nejprve schválit toto, když na tom panuje shoda. Pak přejděme k otázkám osvojování potomků druhého z partnerů a ve finále k asi nejpalčivější otázce, kterou jsou adopce.

Kdyby se touto cestou ukázalo, že vhodnými argumenty lze postupně prosadit veškeré požadavky, asi by nebyl problém ve finále řešit už jen otázku pojmenování, která by ale už životy nikomu reálně neomezovala, jelikož partneři napříč pohlavími by v té době měli stejná práva, což by značně měnilo situaci. Trvalo by to o něco déle (ne že by tedy současná varianta nebyla během na dlouhou trať), ale třeba by doba mezitím dospěla k tomu, že by pojmenování svazků homosexuálů jako manželství už nikomu nevadil. A nebo by se hned zkraje postupného hlasování ukázalo, že tu vlastně není vůle měnit ani dílčí body, natož překopávat koncept manželství jako celku. Jenže chtít po politicích a hlavně po aktivistech racionální chování včetně ústupků vedoucích k dosažení maxima možného, to by bylo asi zbožné přání.