Pečinka: Babiš jede z kopce a paradoxy letenské tribuny | info.cz

KOMENTÁŘ BOHUMILA PEČINKY | Středeční hlasování o nedůvěře vládě Andreje Babiše připomíná povinnou lékařskou prohlídku při nástupu do nového zaměstnání – doktor vás změří, zváží, podívá se do krku a odešle vaší pojišťovně záznam o provedených úkonech. Nic většinou neřeší, ale udělat se to musí.