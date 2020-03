Pečinka: Česko – zabržděný stát, na který Babiš hodil deku | info.cz

Způsob řízení státu je v rozporu s jeho krizovými pravidly, na což INFO.CZ opakovaně upozorňovalo. Dlouhé týdny nevznikal ústřední krizový štáb, v jehož čele ze zákona stojí ministr vnitra. Andrej Babiš se obával, že by Jan Hamáček zastínil jeho image „zachránce národa“.

Až v neděli štáb konečně vznikl, má ale vykastrovanou podobu. V jeho čele stojí z rozhodnutí vlády náměstek ministra zdravotnictví, epidemiolog Roman Prymula a zasedají v něm lidé na úrovni náměstků ministrů. Jan Hamáček z toho na víkendové tiskové konferenci viditelně nebyl nadšený. Štáb tak nemá potřebnou politickou sílu a mnohé důležité věci se stejně budou řešit přes vládu, tedy přes Babiše.

To, že v čele ústředního krizového štábu musí stát politik, je důležitá věc. Ministr vnitra má jednak po ruce svou „armádu“ složenou z policie, hasičů, části vojáků a celní správy a může dělat bezprostřední opatření. Současně nese politickou odpovědnost a to je klíčové slovo dneška.

Epidemiolog v čele štábu může prosazovat jakkoli zostřenou karanténu a regulace, protože ho zajímá jen jedna věc. Politik naopak musí myslet i na to, co bude den, týden či měsíc po zrušení karantény. A to je přesně okolnost, o níž se dnes v Česku bohužel nediskutuje. Ve jménu křižáckého tažení proti koronaviru si totiž vyhazujeme do vzduchu českou ekonomiku.

Rozhodnutí Andreje Babiše a jeho okolí z prvních tří týdnů krize jsou příliš plošná a zbytečně dopadají na celou populaci. Ze všech statistik jasně vyplývá, že nejohroženějšími skupinami jsou lidé nad 65 let. Těm se musí věnovat primární péče. Premiér však nebyl schopen udělat selektivní opatření a plošně hodil deku na celou společnost. Výsledkem je, že nejen firmy v sektoru služeb, ale i důležité průmyslové podniky jsou nuceny zavírat výrobu. Důvody jsou různé – od nedostatku pracovních sil, které jsou zavřené doma nebo se nedostanou přes hranice, až po zablokovaný globální obchod. To je u exportně orientované země smrtelná věc.

V této chvíli se udělalo hodně pro záchranu tisíců životů. Snad někdo pochopí, že se hraje ještě o něco jiného – ekonomiku a důstojné přežití rodin den po koronavirové pandemii. Tím, jak vláda stimuluje obavy, spouštíme finanční a ekonomickou krizi velkého rozsahu. Opakujme si: žít se musí. Anebo jak to nedávno řekl nizozemský premiér Mark Rutte: soustřeďme se na ochranu nejrizikovějších skupin, ale nesmí se zastavit stát. To se v Česku roku 2020 právě děje.