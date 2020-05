Pečinka: Druhá vlna korony a malí Babišové. Z epidemie se může stát nástroj marketingu | info.cz

Ve skutečnosti je to takto: když si chybně definujeme, co je to infekce a co její druhá vlna, můžeme tento stav vyhlásit klidně už zítra. Jinak řečeno, kde jsou špatná nebo žádná kritéria, je možné všechno.

Statistik Karel Helman na serveru iDNES.cz v pátek poukázal na to, že když se mluví o chřipkové epidemii, jsou pravidla jednoznačná: pokud počet nemocných na sto tisíc obyvatel překročí hranici 1600 a 1800, může se mluvit o epidemii. Pokud počet nemocných poklesne pod tuto hranici, epidemie chřipky skončila.

Dále uvádí: „Letos, v souvislosti s onemocněním covid-19, takováto (či jiná číselná) kritéria nepadla a počet úmrtí se pohyboval kolem průměrných hodnot. … Podle těchto různých vyjádření se zdá, že ‚epidemie‘ onemocnění covid-19 začala v České republice někdy okolo třetiny až poloviny března 2020. Okamžik, kdy začala, nebyl nikdy veřejně kvantifikován způsobem, který známe například v případě epidemie chřipky.“

Na obranu české vlády můžeme říct, že v březnu 2020 nikdo neznal celkový rozsah a dopady tohoto viru. Co bylo, bylo, klíčové je něco jiného: když nevíme, kdy tzv. epidemie covid-19 začala a podle jakých kritérií byla vyhlášena, nemůžeme ani vědět, kdy skončí.

Ekonomové o takových situacích mluví jako o sebenaplňujícím se proroctví. Stručně řečeno, máme krizi, protože jsme se pro ni rozhodli. S touto vírou je přistupováno i k předvídání tzv. druhé vlny onemocnění covid-19.

Tady je třeba říct jednu poznámku, která často v mořích informací zapadá. Jako je rozdíl mezi vodou a vodkou, je rozdíl mezi pozitivně testovaným člověkem, tedy tzv. nakaženým, a těmi s prokázaným onemocněním covid-19, které nějakým způsobem ohrožuje jejich život a musí být hospitalizováni.

S běžnou koronavirovou nákazou se drtivá většina populace vyrovná tím, že tuto nákazu „pokryje“ jejich imunita. Podobně jako v řadě dalších virových nákaz. Vládní opatření se díkybohu stále více zaměřují na ochranu tzv. rizikových skupin, tedy lidí s různými komorbiditami. Jestliže vláda zpočátku dělala plošná opatření, bylo to jen z důvodu nadsazených informací z Číny a snaze vytvořit v nemocnicích prostor pro lidi s onemocněním covid-19. Tyto prostory nakonec byly využívány minimálně a dnes jsou rušeny.

Pokud by měla přijít skutečná tzv. druhá vlna, musel by být jediným kritériem vzestup počtu lidí léčených na intenzivních lůžkách, kteří musí pro léčbu používat ventilátory a další věci. To by mělo být hlavním pravidlem pro ohlašování další vlny přicházející zkázy. Jinak je to věc politicky absolutně zneužitelná pro další „vypnutí“ ekonomiky a omezení našich svobod. Jak?

V souvislosti s nakaženými v dole Darkov prohlásil hejtman Ivo Vondrák (ANO), že uvažuje vyhlásit stav nebezpečí na území Moravskoslezského kraje, který čítá 1,2 milionu obyvatel. „Díky tomuto kroku bych jako hejtman získal kompetence nařizovat krizová opatření na území kraje, která by mohla pomoci řešit aktuální epidemiologickou situace,“ uvedl Vondrák.

Tohle alarmistické prohlášení vypálil včera na svém facebooku, aniž by řekl, jaké jsou počty běžně nakažených a jaké těch, co mají prokázané onemocnění covid-19 a jsou v ohrožení života. I kdyby byli všichni z těch více než stovky horníků vážně nemocní, jakože nebudou, nedávalo by mu to právo vyhlašovat takováto mimořádná opatření. Na tom jde jasně ukázat jedno: když nejsou jasná kritéria, jde vlastně všechno.

Bohužel ve Vondrákově případě jde o to ukázat se jako „malý Babiš“ před krajskými volbami, které proběhnou 3. října 2020. A tady budu alarmistický zase já: jestli se tento přístup ujme v Moravskoslezském kraji, epidemicky to přejde i do jiných krajů. Z druhé vlny epidemie koronaviru se tak stane hlavní nástroj politického marketingu.