Pečinka: Milion chvilek pro nutnou proměnu státních zastupitelství | info.cz

V reakci na zmíněný výrok se Staroměstským náměstím ozývalo skandování: „Nejsme děti“. Šlo o vypůjčený slogan, který v době sametové revoluce před třiceti lety skandovali dělníci ČKD proti komunistickému funkcionáři Štěpánovi, jenž chtěl shodit protikomunistické demonstrace slovy, že přece děti nebudou rozhodovat o politice.

Zpět do současnosti: V centru Prahy vystoupili politici i aktivisté, kteří bohužel rozdíly mezi státními zástupci a soudci spíše zatemňovali. To se odrazilo i v deklaraci sedmi obecných principů, které podle zástupců projektu Rekonstrukce státu zajistí „správnou“ nezávislost až za hrob. Tento postoj v sobě má jedno velké riziko: ve jménu oprávněné kritiky personální politiky Andreje Babiše by mohlo dojít k upevnění neudržitelných poměrů v české justici a v soustavě státních zastupitelství zvlášť. Šlo by o variaci na známý výrok, že čas od času se s vaničkou v dobré víře vylije i dítě.

Základní fakt je, že soudy a státní zastupitelství jsou odlišné kategorie v ústavním systému České republiky. Asi všichni víme, že soudnictví je samostatná moc, hned vedle moci výkonné a zákonodárné. Navzájem se kontrolují, vyvažují a brzdí. Soudy stojí nad obhajobou i obžalobou (státní zastupitelství) a hledají spravedlnost. Soudci jako profese jsou neodvolatelní a vnitřní fungování soudů má minimálně od roku 2008 pevná pravidla pro výběrová řízení a délku mandátu soudních funkcionářů.

Nic z toho státní zastupitelství bohužel nemá. Výsledkem je silné postavení a do určité míry také neodpovědnost žalobců. Navíc jmenování šéfů okresů a krajů je neprůhledné, takže připomíná praxi z dob komunismu, kdy vítězí „přátelé přátel“. Je to paradox, protože státní zastupitelství, je (stejně jako vláda) součástí výkonné moci. Žalobci hájí zájmy státu v trestním řízení. Nemají úplně nezávislé postavení na úrovni soudů. Jejich nezávislost má jinou podobu a je naopak některými špičkovými státními zástupci už celé roky problematizována.

Nezávislé rozhodování státních zástupců je dáno zákonem z roku 1994. Byla jím nahrazena někdejší monokratická prokuratura, v níž platilo, že generální prokurátor mohl zasahovat do všech vyšetřovaných případů. Centralisticky řízená prokuratura byla po revoluci nahrazena procesně nezávislými okresními, krajskými, vrchními a nejvyššími složkami státního zastupitelství. Nejvyšší státní zástupce už není „diktátor“ veřejné žaloby. Problém některých špiček státního zastupitelství je v tom, že navzdory výše zmíněnému stále sní o všemocné prokuratuře, která často stála i nad soudy.

Kdo chce skutečnou nezávislost státního zastupitelství, měl by spíš trvat na důsledném dodržování zákona z roku 1994, který by politici doplnili o férové principy jmenování a odvolávání žalobců. Prosazovat ve jménu nezávislosti rysy někdejší prokuratury, by bylo krokem vzad. A rovnou dva kroky vzad by bylo utužení dnešních poměrů.

To, co v poslední době dostává lidi na náměstí desítek měst, je něco jiného: jde o Babišův kolosální střet zájmů, který se projevuje v desítkách oblastí. V tomto konkrétním případě šlo o kauzu Čapí hnízdo. Okolnost, že do čela resortu spravedlnosti nominoval Marii Benešovou, logicky musela vyvolat nepokoje a podezírání.

Je dobře, že zvýšená aktivita veřejnosti – lidí, kteří „nejsou děti“ – nasvítí tyhle procesy a bude varovat před zneužitím moci ze strany premiéra a jeho politicko-mediální komplexu. Bylo by však tragické, kdyby pod heslem o nezávislosti justice došlo k zabetonování neudržitelných poměrů ve státním zastupitelství.