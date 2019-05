Pečinka: Protibabišovské demonstrace jsou střet dvou světů. Vzniká Občanské fórum 2? | info.cz

KOMENTÁŘ BOHUMILA PEČINKY | Poslední demonstrace spolku Milion chvilek pro demokracii na Václavském náměstí už zdaleka nebyla nesena jen požadavkem na nezávislou justici. Dost možná tu vzniká něco jako předobraz Občanského fóra číslo 2. Ovšem i to má svá úskalí a výzvy.

Organizátoři ke svým požadavkům (demise ministryně spravedlnosti Marie Benešové, přijetí pojistek nezávislosti justice) přidali výzvu premiéru Andreji Babišovi, aby obhájil své kroky v televizním duelu. Pokud ne, chtějí za čtrnáct dní žádat i jeho demisi. Co a proč tady vlastně vzniká?

První svět

V létě 2015 došlo ke sblížení Miloše Zemana s tehdejším ministrem financí Andrejem Babišem. V průběhu dalších let se prolnuly jejich voličské světy a oni z toho profitovali ve volbách sněmovních (říjen 2017) i těch prezidentských (leden 2018).

Definitivní pečeť získal pakt Zeman-Babiš v době vzniku vlády, kdy prezident nepřipustil jinou alternativu než tu v čele s trestně stíhaným premiérem. Politicky i voličsky vznikl velký a velmi pevný blok reprezentující převážně starší lidi, politicky spíš nalevo, z malých vesnic a měst střední velikosti. Vzhledem k tomu, že toto společenství má všechny mocenské páky, říkejme mu první svět.

Druhý svět

Kromě toho zde existuje i druhý svět, sahající od levých liberálů (zelení, piráti) až po konzervativce (ODS, KDU-ČSL). Na politické úrovni je roztříštěný do pěti parlamentních stran, desítek neparlamentních a stovek různých iniciativ.

Tenhle druhý svět sice slovně kritizuje ten první, ale v jeho řadách neexistuje elementární jednota a každý tu soupeří s každým, a často víc než s Babišem samotným. Kromě shody na efektivním společném postupu tomuto světu chybí také skuteční lídři.

Politicky aktivní lidé z druhého světa nemají pocit, že jsou dostatečně reprezentováni. Stručně řečeno cítí, že nemají své mluvčí, o něž se můžou opřít. To je jeden z momentů, který přispívá k popularitě demonstrací, jaké v Česku vidíme v posledních týdnech.

Poslední kapka

Instalace Marie Benešové do funkce ministryně spravedlnosti nebyla tím hlavním důvodem, který odstartoval sérii demonstrací. Na poslední kapce je nejzajímavější to, že je poslední. Neznamená to automaticky, že je nejdůležitější.

Tak tomu bylo i v tomto případě. Tady se spíš dostala na povrch dlouho střádaná frustrace „druhého světa“, který má pocit, že jen přihlíží ohýbání některých demokratických pravidel a zvyklostí.

Novým jevem je, že nejde o hnutí čistě pražské. Má menší obdobu v řadě měst a obcí. Je to přitom hnutí, které má stále slušnou dynamiku, s níž by v budoucnu mohlo ovlivňovat politiku na různých úrovních.

Nejde v tom nevidět předobraz budoucího Občanského fóra, tedy platformy, kde se spolu před třiceti lety naučily mluvit různé názorové proudy, které pohnuly tehdejší politikou.

Fórum se rozpadlo

Někdo může namítnout, že širokospektrální Občanské fórum se nakonec rozpadlo. Ano, a bylo to tak dobře, ale mezitím vytvořilo nová pravidla politické hry a odstavilo od moci KSČ.

Organizátorům demonstrací se zatím daří různé řečníky názorově vyvažovat, takže vytváří relativně dobrý balanc mezi pravicí a levicí, díky čemuž neodpuzuje nesourodou skupinu podporovatelů z antibabišovského druhého světa.

Souběžně je však patrné, že různí řečníci si zde chtějí odehrávat svou politickou agendu – a to v době těsně před volbami. Vliv spolku Milion chvilek pro demokracii se snaží využívat taky nátlakové skupiny typu Rekonstrukce státu, které v minulosti podporovaly Andreje Babiše atd. Pokud organizátoři nevytvoří dostatečně širokou platformu, mohou je různé zájmové skupiny znevěrohodnit před částí veřejnosti, což bude počátkem konce jejich slušné podpory.

Ano, každé společenství typu Občanské fórum se nakonec rozpadne. Otázkou je, co po sobě zanechá a jak mezitím změní politickou situaci v zemi.