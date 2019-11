Pečinka: Spořádaný úpadek TOP 09 | info.cz

KOMENTÁŘ BOHUMILA PEČINKY | Polemiky uvnitř TOP 09 před sobotním celostátním sněmem připomínají atmosféru, jaká byla v roce 1996 v ODA a o pár let později v Unii svobody. Jsme svědky nemilosrdného soupeření dvou křídel (Kalousek–Pospíšil), které protlačují své reprezentanty (Tomáš Czernin–Markéta Pekarová-Adamová) soupeřící o předsednické křeslo. Nakonec jedno z křídel zvítězí, ale co dál?

Historie TOP 09 sahá někdy do roku 2006, kdy tehdejší předseda lidovců, Miroslav Kalousek, byl čunkovským křídlem sesazen z předsednictví. V druhé Topolánkově vládě se nakonec stal ministrem financí, ale to bylo spíš za ODS než za KDU-ČSL, jak často a rád v zákulisí tvrdil tehdejší lidovecký předseda Jiří Čunek. Kalousek se tedy stal jedním z nejvlivnějších ministrů, ale chybělo mu politické zázemí. To neměl ani někdejší ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, který se do Topolánkovy vlády dostal jako zástupce Strany zelených. Hledání nového politického přístavu bylo tedy prvním momentem vzniku topky.

Byly tu i další. Od revoluce platil politický dualismus na pravici. Stručně řečeno, vždycky tu byla velká ODS a pak ještě další menší strany, které přitahovaly spíš městské liberály (ODA, US), i když se deklarovaly jako konzervativní. Mezi těmito dvěma stranami se pak přelévaly hlasy voličů středu a pravice.

Topolánek s Kalouskem se obávali, že se ODS nepodaří udržet 35 procent hlasů z voleb 2006, a proto přišli s projektem „topky,“ jako spojené nádoby pro zklamané středopravé voliče. I proto jedna z legend říká, že zkratka TOP 09 je zkratka Topolánek 09.

Když však na jaře 2010 byl Topolánek z čela ODS odvolán, ztratil Miroslav Kalousek loajalitu ke společnému postupu a tvrdě začal ODS kritizovat a postavil se jako její alternativa. To mu vyneslo 18 procent hlasů, přičemž malá část šla od bývalých voličů KDU-ČSL, větší pak přímo od ODS, která měla jen o dva procentní body víc. Kalousek pak celou dobu Nečasovy vlády vedl tvrdé vnitrokoaliční boje s ODS, takže se chvílemi zdálo, že je to snad hlavním obsahem jeho politiky.

Vrchol oblíbenosti zažila TOP 09 během prezidentské volby 2013, kdy se její kandidát a předseda Karel Schwarzenberg dostal do druhého kola prezidentské volby a mobilizoval kolem sebe (a TOP 09) polovinu české společnosti. Od té doby nastává jen spořádaný úpadek této strany.

Po sněmovních volbách 2017, kdy se TOP 09 dostala do parlamentu jen s odřenými zády, nahradil v předsednictví Miroslava Kalouska exministr ODS a europoslanec Jiří Pospíšil. Sešup zpomalil a strana za jeho vedení dosáhla úspěchu ve dvojích volbách (do zastupitelstva hlavního města Prahy a eurovoleb). Také on nyní končí a na funkci předsedy prosazuje Markétu Pekarovou-Adamovou, která původně odmítla podobnou nabídku expředsedy Kalouska, aby ji o pár měsíců později přijala z rukou Jiřího Pospíšila. Tento moment jen vyhrotil spory v topce.

Ať už to dopadne jakkoli, přece jen se TOP 09 v jedné věci liší od někdejší ODA a Unie svobody. I přes vymizení z celých regionů Česka si drží dominanci v Praze a částečně středních Čechách, má velkou základnu sympatizantů v médiích a schopnost mobilizovat své voliče pro určitý typ voleb druhého řádu, jichž se účastní od deseti do třiceti procent voličů.

TOP 09 je tak ideálním stavebním kamenem pro fúzi nebo společný postup s jinými menšími stranami, jejichž základna je naopak v regionech. To jsou trochu matematické konstrukce. Jak kdysi řekl politolog Bohumil Doležal, od listopadu 1989 nevznikla žádná nová úspěšná politická strana na základě slučování s menšími politickými stranami. Budoucnost TOP 09 je tedy spíš ve společném postupu s novými politickými proudy, které nakonec označení TOP 09 překryjí novou značkou.