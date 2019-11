Pečinka: Tleská opozice vlastnímu hrobaři? Minář a spol. jí dali poslední výstrahu | info.cz

Část zakladatelů si myslela, že Občanské fórum, kde byli jak reprezentanti levice, tak pravice, může být novým modelem společenského uspořádání. Stručně řečeno, OF mělo podle těchto představ být personální základnou, z níž budou vybíráni ti nejlepší pro správu státu.

Nicméně témata jako zahraniční orientace státu, ekonomická reforma nebo antikomunismus velmi rychle rozštěpily OF na tábory pravice a levice. Ve zrychleném čase tak došlo k logickému rozlišení a z OF vzešla pozdější politická třída. Nakonec šlo o příběh se šťastným koncem, přestože někteří lidé, v čele s Václavem Havlem, rozdělení OF bránili. Teď si tenhle vývoj můžeme za určitých okolností zopakovat.

Na mysli mám demonstraci na Letné o uplynulém víkendu. Tři sta tisíc lidí nepřišlo opakovaně jen kvůli mlhavým heslům studentů z Milionu chvilek pro demokracii. Chtěli hlavně vyjádřit svou nespokojenost s vývojem v zemi a „chvilkaři“ jim ve vhodnou dobu nachystali vhodnou platformu. Ve své většině Letná II vyjadřovala tuto emoci: nechceme žít dalších šest let pod Babišem (a Agrofertem). Odmítáme jeho způsob vládnutí. Současně ale máme plné zuby zemdlenosti tradičních politických stran, které v opozici nejsou schopny vytvořit protiváhu a jen pasivně vedou aktivnější část společnosti k další volební porážce.

„Chvilkaři“ se v předvečer demonstrace na Letné sešli se šéfy opozičních stran. Jejich závěrečné poselství jde s malou nadsázkou interpretovat jako poslední výstrahu. Jinak řečeno: už se probuďte, sjednocujte se, oslovujte lidi, vtahujte do svého středu osobnosti. Pokud nevytvoříte důvěryhodný val proti Babišovi, nemusíme se držet slibu, že nevstoupíme do politiky!

Ta výzva je pro opozici jasná, ovšem naplnit ji tak jednoduché není. Mohlo by to tedy klidně vypadat takto: TOP 09, ODS i Piráti zvolí na nadcházejících sjezdech (listopad až leden) pobyt ve stojatých vodách, stagnaci a posílí se u nich tendence k uzavřenosti. V tu chvíli by „chvilkaři“ mohli – stejně jako kdysi OF – nabídnout platformu nejen k projevům na pódiu, ale i na společné kandidátce.

Za určitých okolností jsou pak schopni vzít polovinu hlasů topce, pirátům a čtvrtinu ODS. Nikoli proto, že by jejich program byl originální, ale protože se budou profilovat jako reálná, schopnější a aktivnější protiváha Babišovi.

V tomto smyslu byla Letná nejen protestem proti mocenskému duopolu Babiš-Zeman. Byla i varováním tradičním stranám, včetně Pirátů, což by se dalo shrnout do chodského hesla: do roka a do dne. Když dnes „chvilkařům“ některé politické strany účelově tleskají, ve skutečnosti riskují, že se můžou stát tím, co Milan Kundera označil slovy „duchaplní spojenci svých vlastních hrobařů“.