Pečinka: TOP 09 běží o život. Od definitivního konce ji mohou zachránit dvě strategie | info.cz

Trajektorie výsledků sněmovních voleb je pro TOP 09 neúprosná: 2010: 18 procent, 2013: 13 procent, 2017: 5 procent. Do toho opouštění pozic na lokální úrovni a prakticky nulové zastoupení v krajích. A kam její voliči odešli?

Menší část se vrátila k pravicové ODS, větší část přestoupila k levicově-liberálním Pirátům. Jestliže strana v roce 2009 vznikla jako originální spojení městských liberálů, jejichž reprezentantem byl Karel Schwarzenberg a středopravicových lidovců kolem Miroslava Kalouska, dnes je aktivní víceméně jenom první proud, a to ještě v hlavním městě a jeho nejbližším okolí.

Z hlediska politické geografie je dnes TOP 09 regionální stranou Prahy a části středních Čech. Celostátně jsou tato ohniska voličské přízně schopna utáhnout zbytek Česka jen při volbách s nižší účastí (Evropský parlament). Jako plnoformátová politická strana dnes TOP 09 fakticky neexistuje.

Přesto jsme svědky jednoho paradoxu. Topka odchází ze scény přece jen jiným způsobem než svého času ODA nebo Unie svobody. Na jedné straně celostátně nežije, na straně druhé dosáhla v posledním roce dvou solidních volebních výsledků.

Nejdříve zabodovala ve volbách na pražský magistrát pod hlavičkou Spojené síly pro Prahu, což jí zajistilo vlivné funkce radních a návrat do pražské politiky. Současně na jaře 2019 získala, společně s hnutím STAN, tři mandáty do Evropského parlamentu. Byl to výsledek na úrovni Pirátů a zhruba o dva mandáty víc, než většina analytiků počítala. Co se na tom ukazuje?

Tato strana má stále určitý potenciál voličů, ale její budoucnost je zcela jasně v integraci s jinými subjekty a nejspíš i pod jiným označením. Pokud bude pokračovat současné přešlapávání na místě, ocitne se do dvou let definitivně mimo obě parlamentní komory.

S tímto pocitem budou nejspíš za pár týdnů delegáti TOP 09 vybírat nového předsedu. Po neúspěšných sněmovních volbách před dvěma lety odstoupil otec-zakladatel Miroslav Kalousek a nahradil ho exministr Jiří Pospíšil. Na jeho působení se hodí věta, že vzestup nenastartoval, ale také TOP 09 nepadla na dno a relativně uspěla ve dvojích volbách (Praha, eurovolby). To by rozhodně nemuselo stačit za rok při krajských a senátních volbách, kde bude hrát největší roli regionální zakotvení. Pospíšilovo rozhodnutí ve stylu ‚chci se věnovat pouze Praze a Bruselu‘, otevírá prostor pro další varianty vývoje.

O předsedu se střetnou senátor Tomáš Czernin, jehož podporuje konzervativní křídlo kolem Miroslava Kalouska a Karla Schwarzenberga, a poslankyně Markéta Adamová-Pekarová, kterou o kandidatuře přesvědčil odstupující předseda Pospíšil. Osobnostně ani jeden v čele topky nebude znamenat automatický zlom v preferencích. Nejzajímavější proto bude sledovat, jaké další strategie existence každý z nich nabídne.

TOP 09 se jednak může stát pražskou a středočeskou odnoží hnutí STAN, anebo být lídrem budoucí integrace nebabišovských sil mimo ODS a Piráty. Dosavadní setrvání na samostatné existenci by vedlo jen k další marginalizaci a definitivnímu konci.