Pečinka: Zeman a Babiš – příprava na převrat | info.cz

Letní politická „krize“ kolem neministra Šmardy a zastavení kauzy Čapí hnízdo ukázaly, co všechno tomuto tandemu projde. Také mu to vrátilo dřívější sebevědomí, narušené po sérii demonstrací vrcholící na pražské Letné. Dnes jsou oba zpět na koni a připravují nás na krásný nový svět po sněmovních volbách v roce 2021.

Pro oba pořady na TV Barrandov byl důležitý způsob vedení rozhovoru a kontext. Bylo fascinující, jak se nám tito spojenci, kteří drží v rukou významné páky politického, ekonomického a mediálního světa, snaží za asistence Soukupa namluvit, že takto ve třech bojují proti mocným. Příběh o boji proti „těm nahoře“ jim umožňuje říct cokoli.

Pikantní je to u Andreje Babiše, který na troskách systému „politických podnikatelů“ vytvořil nový systém legalizované krádeže formou navázání soukromých firem na stát a ovládnutí dodávek do státních firem. Současně přizpůsobil dotační strategii státu svému byznysu. Tento systém můžeme popsat například jako babišismus a je nesrovnatelný s tím, co tu před jeho érou přibližně před šesti lety bylo.

Nejde jen o ekonomiku. Tlak na veřejnoprávní média, čistky v policii, změny pro žalobce přes nový zákon o státním zastupitelství… V dalších čtyřech letech to může nezvratně změnit celý systém a dělbu politické moci. Jestli je něco výzvou pro demokratické síly zprava i zleva, pak oddělit babišovský svět od státu.

Vzhledem ke stabilní podpoře, jaké se Babišovi od třetiny společnosti dostává, zřejmě není jiná šance než společná kandidátka několika politických stran.

Ani vítězství ale nebude stačit, protože Miloš Zeman zásadně naboural jmenovací ústavní zvyklosti, naposledy v kauze Šmarda. Zpětně viděno: Byl to prezidentův test, jak bude politický a právní svět reagovat. Zeman zjistil, kam až může zajít. Ověřil si, jestli na něj bude podána ústavní žaloba, jak budou reagovat politické strany a jak parlament. Když téměř k ničemu nedošlo, vytvořil si uvnitř Ústavy nový prostor, který může kdykoli znovu využít. Jak?

Jeden z modelových příkladů může být následující: Společná koalice demokratických stran získá o pár poslanců více než ANO. V reakci na to prezident Zeman vystupuje na TV Barrandov a oznamuje světu, že pověří sestavením vlády nikoli vítěze voleb, ale představitele jednotlivé politické strany, která má ve sněmovně nejvíce mandátů. Pověří tedy druhého v pořadí – Andreje Babiše – a bude mu toto pověření celé měsíce prodlužovat, až se nějaká z parlamentních stran utrhne a vytvoří s ním většinu.

Proto bychom si už dnes ve veřejném prostoru měli klást otázky typu: je síla, která v tom prezidentovi může zabránit? S odkazem na jaké ústavní paragrafy? Jak se zachovají ústavní soudci vzhledem ke svému dalšímu funkčnímu období? Mimochodem, na INFO.CZ se toho dotýká několik textů, které najdete tady ve volném cyklu Česko po Zemanovi.

Jisté je toto: prezident Zeman se rozhodl, že po dobu výkonu jeho mandátu se premiér bude jmenovat Babiš bez ohledu na výsledky voleb. Toto byl důvod, proč rozpoutal „krizi“ kolem neministra Šmardy – byla to generálka před premiérou po příštích sněmovních volbách. Vzhledem k tomu, že krizi kolem Šmardy vyhrál 5:0, nebude se ostýchat stejné postupy použít i příště. Tahle zastřená příprava na převrat ale nesmí projít.