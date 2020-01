Pečinka: Země vzkvétá, tak nekritizovat! V čem se Babiš na Nový rok spletl? | info.cz

Zkuste si na youtube pustit projev někdejšího šéfa státu Gustáva Husáka. Odmyslete si dřevěný komunistický jazyk, dobové narážky a srovnejte to s novoročním Andrejem Babišem. Detaily jiné, podstata stejná. V čem?

Svět, který oba popisují, je neživé monstrum zahlcené statistikami o přerozdělování peněz tam či onde. To není svobodná společnost, kde lidé sledují své zájmy a kde se díky jejich úsilí posouvají věci vpřed.

Stylizace Husáka i Babiše je opačná: jsme to my, strana (rozuměj KSČ), nebo já, premiér, kteří vám prosperitu a bohatství přineseme. Za tímto účelem byly projevy obou zahlceny ekonomickými statistikami, které úplně vytlačily reálný život. Podprahové poselství pak bylo toto: nic nemusíte dělat, prosperitu vám zajistíme my. Vy se výměnou nepleťte do politiky a hlavně ploďte dost dětí, v tom vás aktivně podpoříme.

Jestliže Husák měl pro demonstraci svých cílů pětiletky a dvacetileté výhledy, má nyní Babiš Národní investiční plán, do něhož si každý může projektovat cokoli. A kdyby se chtěl náhodou přidat, může napsat na Úřad vlády, kde už na jeho připomínky netrpělivě čekají.

V celém projevu absolutně chybělo naznačení toho, jaká je pozice Česka ve světě a jaký je národní zájem státu. Je to jenom přerozdělování peněz ze státního a evropského rozpočtu?

Očekávalo se, že se premiér alespoň v pár větách dotkne fenoménu rozdělené společnosti. Namísto toho nás zahltil statistikami, jak se máme dobře, což je evidentně v jeho pojetí jediné kritérium kvality života.

Premiérům novoroční projev byl vlastně jen mnohokrát opakovaným tvrzením, že „země vzkvétá“. Namísto dialogu s nebabišovskou částí společnosti říká: máme se jako nikdy v novodobé historii, tak nekritizujte. Nicméně množství vybraných a zase přerozdělených daní není jediným kritériem spokojeného života společnosti. Dalo by se to postavit takto:

• Ano, země vzkvétá, ale proti premiérovi se opakovaně sešly největší demonstrace na pražské Letné za posledních třicet let. Proč?

• Ano, země vzkvétá, ale z Bruselu českému premiérovi chodí stále ostřejší vyjádření k jeho střetu zájmů ohledně propojení jeho byznysu a politiky. Proč?

• Ano, země vzkvétá, ale premiér je trestně stíhaný za možný dotační podvod. Proč?

Tohle všechno řekněte českému premiérovi a on vás zahltí ekonomickými statistikami, jak vláda přidává jednotlivým sociálním vrstvám. S řadou údajů by se dalo polemizovat, jako třeba s tím, proč jsou u nás tak nízké platy, když v HDP na hlavu předbíháme jižní křídlo EU. A co by s tím ze strany vlády šlo dělat. O to však v premiérově projevu nešlo. Byla to vata, která posloužila k dokumentování základního poselství: my to zařídíme, my to uděláme, vy nám napište mail, jinak se do toho moc nepleťte. Výměnou za to vám garantujeme, že nedojde ke škrtům v rozpočtu jako v krizovém roce 2009.

Svým tvrzením, že rok 2009 se už nebude opakovat, to premiér poněkud přehnal. Hospodářství se vyvíjí cyklicky a my se můžeme bavit třeba o vhodnosti budoucích škrtů, ale ne tak, že tento jev absolutně popřeme. Důležité je ptát se, co bude, až skončí současný ekonomický mejdan, kdy jsou mandatorní výdaje státního rozpočtu napnuté k prasknutí. Z čeho nás pak bude premiér zachraňovat? Nebo se to jako za Husáka svede na vnější a vnitřní nepřátele?

Premiérův projev byl prostě ozvěnou starých dobrých husákovských časů, kdy jednotkou trvání režimu byla věčnost. Svět se zdál stabilní a statistická čísla utloukala reálné pochybnosti lidí. Nepochybuji, že značné množství lidí si takový svět přeje. Neexistoval však tehdy a nebude existovat ani teď.