Petrov: Greta udělala dost pro to, abychom se zamysleli. Řešení nabídnout ani nemůže | info.cz

KOMENTÁŘ VADIMA PETROVA | Co se po mně chce? Všechno to kolem Grety… Co si z toho má člověk odnést? Abych třídil odpad a kupoval úsporné žárovky? Abych chodil po vyznačených stezkách, nejezdil autem, nelétal k moři, a když už tam poletím, abych nevozil písek z pláže?

Pochopil jsem, že je to málo. Že to nestačí na to, před čím varuje. V knížce „Kolaps západní civilizace“ to v roce 2014 na základě vědeckých poznatků srozumitelně popsala dvojice autorů Naomi Oreskes a Erik M. Conway.

Píšou, že pokud neomezíme využívání fosilních paliv, západní civilizace v 21. století skončí. Více než jedno století víme, že se vlivem oxidu uhličitého (CO2), vodními párami a dalšími skleníkovými plyny svět otepluje. Nejdřív se myslelo, že zemská atmosféra všechno absorbuje. Jenže se ukázalo, že její kapacita není neomezená a v poslední době se tento fakt začal negativně projevovat.

A co my na to? Za cenu růstu spotřeby a způsobu života postaveného na konzumu na to kašleme a ti z nás, kdo upozorňují jako Greta, narážejí na nezájem a na kampaně popíračů klimatické změny využívajících bohatství těžebního průmyslu.

Autoři knížky píšou, že lidstvo zanedlouho začne umírat na následky veder, povodní a v severních zemích si lidé budou zvykat na roky bez zimy. Vedra přinesou enormní úhyny dobytka. Bude víc požárů a s tím spojená neúroda.

Jak bude roztávat arktický led, otevřou se nové lodní cesty a bude možné těžit ropu i plyn v severních polárních oblastech. Těžba tradičních zdrojů bude stoupat, ceny fosilních paliv klesat, což vyvolá zvyšování spotřeby a také zisku. Na rozvoji alternativních zdrojů energie nebude zájem, protože bude nákladný a pro investory neatraktivní.

Lidé nebudou ochotní své návyky měnit. Nezůstane ale u jedné Grety, povstane více bojovníků, aktivistů a environmentalistů a nastanou společenské střety. Kapitál se ale zastavit nenechá a společně se společností postavené na konzumu je snadno bude válcovat. Tak si alespoň ekologové prosadí těžbu břidlicového plynu. Z hlediska oteplování planety je to z louže pod okap, protože se emise CO2 a CH4 se uvolňují do atmosféry přímo z vrtů.

Sucho poroste a většina států zavede příděly vody a potravin nebo politiku jednoho dítěte. Chudší obyvatelé budou podvyživení, dehydratovaní a extrémně přemnožený hmyz bude roznášet zárodky tyfu, cholery, horečky dengue, žluté zimnice a dalších do té doby neznámých virových onemocnění. Mračna hmyzu zlikvidují obrovské pásy lesů a vegetace. V bohatých zemích se postupně vylidní regiony s největším počtem hurikánů a tornád. V USA, aby vláda zabránila loupení a rabování jídla, vyhlásí stanné právo, dohodne se s Kanadou a přesídlí velkou část populace na sever. Stejně tak to udělá i Evropská unie, která přesune obyvatelstvo do Skandinávie a Velké Británie. Oblasti, kam se lidi přesídlí, budou trpět přelidněním se všemi důsledky, které takové obrovská koncentrace lidí přinese. Začne rozpadání společenského řádu a v Africe i v mnoha asijských a evropských zemích se budou množit puče a státní převraty.

Po roztátí většiny pevninských ledovců se hladina moří zvedne o pět metrů a zaplaví velké části dosud obydlených území. Nastane velká a nekontrolovatelná migrace. Vlna černé smrti, moru, vylidní Evropu, Asii i Ameriku. V Austrálii a v Africe lidská populace vymře a zbylí lidé v nových podmínkách začnou vytvářet zcela nové společenské systémy.

„Ledovce tají, kvůli suchu vznikají lesní požáry, pouště se rozšiřují, bouře jsou mnohem silnější a více smrtící. Máme povinnost zastavit klimatickou krizi, dokud ještě není příliš pozdě,“ řekl generální tajemník OSN Guterres ve své řeči na summitu v New Yorku.

To je tedy hrůza a to se všechno má dle autorů stát v horizontu sta let.

Co s tím?

Bez radikálního omezení těžby fosilních paliv to nepůjde. Jenže ty tvoří dvě třetiny současné potřeby, jen jedna třetina je z obnovitelných zdrojů. Když se k tomu svět rozhodne, co to vyvolá? Omezení automobilismu. Topení. Chlazení. Cestování. Čistá voda bude vzácná, průmyslová výroba poklesne, výstavba se téměř zastaví. Plasty a flexibilní izolace pro elektrickou kabeláž se takřka přestanou vyrábět. Elektronika zůstane jen pro složky bezpečnosti a armády? Omezíme výrobu nylonu, polyesteru a jiných syntetických vláken. Ale taky výrobu aspirinu a mnoha dalších léků. Výrobu rozpouštědel, čisticích prostředků, hygienických výrobků. Inkoustů do propisovaček. Výrobu maziv od motorového oleje po průmyslové mazivo a další klíčová maziva nezbytná pro strojní zařízení. Výrobu dýh, laků, nátěrů. Výrobu hnojiv a pesticidů. Bez nich ale nebude dost potravin, které by nakrmily světovou populaci. Většina dosavadního průmyslu zanikne, miliony lidí přijdou o práci.

Aha.

Takže tudy cesta taky nevede. Navíc, vědci říkají, že všechno to globální oteplování, které jsme způsobili, je nevratné. Země se bude i nadále zahřívat dalších několik desetiletí kvůli veškerému teplu, které jsme již vyrobili a jednoho dne stejně neobnovitelné zdroje vyčerpáme.

Moc alternativ na výběr tedy nemáme.

„Ať se vám to líbí, nebo ne, změna přichází. Lidé trpí a umírají, celé ekosystémy kolabují. Jsme na začátku masového vymírání a jediné, o čem dokážete mluvit, jsou peníze a pohádky o věčném ekonomickém růstu,“ říká Greta.

Co tedy?

Neříkám, že nikdo nic nedělá, ale v obecném povědomí tenhle katastrofický scénář rozhodně není. Nevím, jestli mají pravdu alarmisté, nebo popírači oteplování planety. Každopádně je důvod se nad tím zamyslet. A pro to Greta udělala dost. Vzbudila pozornost. Bez cirkusu kolem ní by se z toho takové téma nestalo.

Takže za mě, Greto, dobrý.

Vadim Petrov je hudebník, pedagog a mediální expert.