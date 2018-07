Podniky si chválí zaměstnávání Ukrajinců, systémová chyba trvá dál. Komentář M. Žižkové

Před dvěma lety spustilo Česko speciální program, díky němuž mohou do země snáze přicházet pracovníci z Ukrajiny. Dnes se Hospodářská komora chlubí čísly: v tuzemsku pracuje více než třináct tisíc lidí z Ukrajiny, podniky si je pochvalují a chtěly by, aby se kvóta zdvojnásobila. V současnosti může přijít v rámci programu maximálně zhruba dvacet tisíc zaměstnanců ročně. Celé je to v podstatě klička, jak obejít standardní proces získávání zaměstnaneckých karet a pomoci firmám, které už delší dobu hlásí rekordní nedostatek pracovníků.