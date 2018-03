Podvody u Putinových voleb byly součástí soutěže o „nejlepší“ výsledek. Komentář Petra Sokola

Ruská provládní média opěvují, že dosavadní prezident překonal všechny dosavadní rekordy. Jeho zisk více než tří čtvrtin hlasů znamená, že současný prezident překonal dosud nejlepší volební výsledek z ruských prezidentských voleb.

Podařilo se mu dokonce i překonat rekord v absolutním počtu hlasů, který vytvořil v roce 2008 Putinův „náhradník“ na čtyři roky Medveděv, který si tehdy připsal 52 milionů hlasů. Putina letos volilo podle volební komise přes 56 milionů voličů, což mimo jiné znamená, že současný prezident překonal hranici nadpoloviční většiny mezi všemi zapsanými voliči.

Bez reálného oponenta

Otázky tak vyvolává hlavně férovost celého hlasování. Tu samozřejmě v první řadě narušilo vyloučení hlavního Putinova oponenta Alexeje Navalného. Ten na rozdíl od ostatních liberálních kandidátů neváhá využívat národně podbarvenou rétoriku, a i proto by byla jeho síla ve volbách velmi pravděpodobně vyšší než u Xénie Sobčakové nebo Grigorije Javlinského, kteří byli do voleb připuštěni jako jediní reprezentanti ruských, prozápadních liberálů.

Jenže liberálové nedali dohromady ani 5 procent hlasů, a to ani kdybychom k nim připočítali dalšího podobně orientovaného kandidáta Titova. Na druhou stranu ale platí, že ani Navalnyj by zřejmě o mnoho nepřekročil hranici 10 procent, pokud by mohl kandidovat.