Pokrytectví Babiše a Vokřála: brněnské kmotry vrátilo do hry právě ANO. Komentář V. Dostála

Pokud zástupci hnutí ANO hovoří o brněnském podrazu kmotrů, naposledy tak učinil včera Andrej Babiš v OVM a Petr Vokřál na sociálních sítích, je potřeba jim připomenout, že to byl právě Vokřál, kdo těsně po volbách fatálně chyboval. Protože pokud tak šermuje rizikem návratu pochybných struktur k moci, je s podivem, že ihned po sečtení volebních výsledků neučinil vše pro to, aby – byť v okleštěné podobě – pokračovala minulá koalice i v následujícím volebním období. Navzdory propadu Žít Brno, Zelených a TOP 09 totiž zbylé tři strany bývalé koalice, tedy hnutí ANO, KDU-ČSL a Piráti, disponují i v současném zastupitelstvu pohodlnou většinou dvaatřiceti hlasů z pětapadesáti.

Andrej Babiš a Petr Vokřál se tedy usvědčují z pokrytectví. Bylo to hnutí ANO, kdo nepochopitelně, a hlavně zbytečně, vrátilo ODS do hry. Namísto toho, aby po volbách Vokřál jako jednoznačný vítěz ihned oslovil lídry lidovců a Pirátů s nabídkou, kterou by nešlo odmítnout, a především s tím, že je potřeba dokončit, co minulá koalice započala, přizval k vyjednávacímu stolu ODS – tedy přesně tu stranu, jejíž struktury teď tak vehementně kritizuje. A nejen to: nepochopitelně dal košem Pirátům. A aby toho nebylo málo, přestože disponují hnutí ANO s ODS v zastupitelstvu většinou, Vokřál kývl na rozšíření koalice nejen o lidovce, ale také o sociální demokraty.

V daný moment se tak dobrovolně ocitl v obklíčení „starých struktur“, jejichž diskreditace ho před čtyřmi lety vynesla do primátorského křesla. A těm záhy došlo, že ho vlastně nepotřebují. Stačilo jim nabídnout Pirátům víc, než jim nabízelo hnutí ANO, což v danou chvíli nebyl zas tak velký problém. Vokřál je totiž den předtím de facto vykopl.

Z pozice ODS šlo o tah, který se doslova nabízel: v koalici bez hnutí ANO si bude nárokovat post primátora, navíc se vyhne kritice, že se účelově spojuje se stranou, proti které se na komunální i centrální úrovni ostře vymezuje. Také lidovci budou mít v koalici bez Vokřála silnější pozici. O již zmiňovaných Pirátech ani nemluvě. Jejich pozici lze dokonce označit za výlučnou. Vokřál se je totiž poté, co zjistil, že ho ostatní přestali potřebovat, pokusil přetáhnout zpět na svou stranu. Zatím sice neúspěšně, leč teprve na konci tohoto týdne budeme vědět, zda taky definitivně.

V tuto chvíli totiž nevíme, zda lídr Pirátů Tomáš Koláčný přetavil výsadní pozici své strany také do koaliční smlouvy. Zveřejnit ji mají lídři vznikající vlády nad Brnem v úterý, avšak už teď můžeme říct, že pokud ji Koláčný neobhájí před spolustraníky, kteří budou o vstupu do koalice ve druhé polovině týdne hlasovat, lze si představit, že se nejen oni, ale také lidovci vrátí k ANO za nesrovnatelně lepších podmínek, než které jim Vokřál nabízel bezprostředně po volbách. A je fakt, že Piráti čelí ve veřejném prostoru nebývalému tlaku především kvůli obavě, že budoucí koalice vedená ODS odpíská sociální projekty typu Housing First zaměřené na řešení bezdomovectví, respektive pomoc sociálně vyloučeným rodinám.

Ještě jednou: Co přesně obsahuje koaliční smlouva, budeme vědět až v úterý, dost možná si Piráti vynutili pokračování zmíněné progresivní sociální politiky. Možná se ale ukáže, že jsou jejich priority jinde. V každém případě stojí za to připomenout dvě věci: když Rada města Brna 28. srpna letošního roku hlasovala o Akčním plánu, jehož cílem bylo vymýtit bezdomovectví, třeba zástupci hnutí ANO byli na rozdíl od Pirátů proti. Rada tehdy nakonec celý dokument pouze vzala na vědomí s tím, že se musí dopracovat. Zároveň ale platí, že se pirát Koláčný stavěl k sociálním projektům, které prosazovalo především Žít Brno, už před volbami rezervovaně.

Třeba v předvolebním rozhovoru pro INFO.CZ řekl: „Jelikož jsem součástí stávající koalice, tak ty projekty v obecné rovině podporuji. Musím ale říct, že jsem neviděl jejich ekonomické vyhodnocení po dvou letech, kdy fungují. Původně byly financovány z evropských fondů, což nejspíš nebude pokračovat. Je tudíž potřeba si říct, že pokud by do nich vstoupilo finančně město, jaká je jejich celková ekonomika. Jinak si ale myslím, že jde o přínosné projekty, ostatně za ně Brno posbíralo po světě několik cen.“ Lze si tedy představit, že je vznikající koalice s odkazem na úzce pojatou ekonomickou kalkulaci odmítne rozvíjet, a přestože je idiotské redukovat sociální politiku na její ekonomickou rentabilitu, Koláčného bude moct stěží někdo obviňovat z toho, že je nekonzistentní.