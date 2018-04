Policie zastrašuje novináře, opravdu vám to přijde v pořádku? Komentář Karla Steigerwalda

Jak to chodí v demokracii? Vyšetřovat by policie měla, když už, jestli jednání politika porušilo zákon a proč je či není třeba politika vyšetřovat. Pokud se politik cítí informacemi poškozen, obrací se na soud a podává na novináře žalobu. U soudu se předkládají důkazy, mluví svědci, hledá se, jak to bylo. Soudce pak vydá rozsudek. Komu se to nelíbí, může se odvolat. A tak dále…

Jak to je v případě Kmenty, Slonkové a Kroupy? Policie vyšetřuje, kde vzali své informace. Chce, aby novináři své informátory udali a mohla se udělat proti nim opatření, aby už žádné informace na veřejnost nepronikly. A nejen to, policie chce, aby se novináři polekali a příště už informace, které jsou politikům nepříjemné, sami ani nevyhledávali, aby se proti nim nemusela také dělat opatření. Pikantní je, že informace, o které se policie zajímala, se týkají právě premiéra, který tu policii (GIBS) řídí a který je kvůli (nejen) těm informacím jinou policií dozorem státního zástupce trestně stíhaný.

Právě se láme čas. Stíhání Babiše, o kterém veřejnost neví, jestli dál běží, či usnulo, doznívá z doby, kdy bylo možno podle zákona stíhat i premiéra a poslance, neb před zákonem jsme si všichni rovni. Vyšetřování tří novinářů už patří do nové doby, v níž stíhání premiéra nebude možné, nýbrž nezákonné, ale trestné. Provádět se to bude tak, že se patřičné informace prohlásí za tajné, dají se do neveřejného spisu, a kdo je zveřejní, bude trestán na oko za vyzrazení státního či jiného tajemství, ačkoliv každému bude jasné, o co jde. Spolehlivá cenzura se tak kuriózně oklikou nasadí a nikdo nebude moci ani pípnout.

Už samo trestní stíhání premiéra Babiše se překlápí do té nové doby, protože od října minulého roku jsme se o něm nic nedozvěděli, ačkoliv je to trestní stíhání nesmírně závažné a pro další vývoj naší demokracie zásadně důležité. Pokročilo? Jsou výslechy? Trčí někde? Chystá se jeho odložení, protože se trestný čin nekonal, či nebyl trestný? Nevíme nic. Copak orgány nechápou, že podezření z manipulace je velmi silné? Vždyť i ten Faltýnek se prý neopatrně chvástal před svědky, že vyšetřovatele Čapího hnízda dostane do tepláků.

Možná i tato poznámka, která varuje před poškozováním demokracie, bude trestná.

Tak už se nechlácholte, tobogan jede, nikdo nedohlédne kam až.