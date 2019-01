Popřejme Britům štěstí a nechme je jít. Brexit bez dohody je nejlepší řešení. Komentář M. Půra

Za prvé. Odmítnutí dohody o brexitu v britském parlamentu nelze číst jako výrazně větší šance na divoký odchod země z EU. Je to přesně naopak. Šance na setrvání Britů v unii naopak silně vzrostly. Lze očekávat, že během aktuálního chaosu převládnou obavy, že opuštění evropské osmadvacítky je příliš riskantní. Pokud by k tomu skutečně došlo, další vývoj nemusí být příliš optimistický.

Se ztrátou důvěry v demokratický rozhodovací proces samozřejmě zesílí extremistické hlasy. Zatímco UKIP je dnes spíše na okraji politické scény, není vyloučeno, že se vrátí a povede jej třeba velmi výrazný aktivista Tommy Robinson. Může se rovněž objevit jiná formace, proti níž bude UKIP uhlazeným spolkem vytříbených demokratů.

Důvěra v tradiční politické strany se propadne. Británie je totiž pořád rozdělená. Je úplně jedno, že momentálně zastánci pro setrvání převažují o pár procentních bodů, poměr je víceméně pořád stejný.

Je rovněž pravděpodobné, že polarizace společnosti bude mnohem větší ve chvíli, kdy k brexitu nedojde. Jak chcete, aby voliči zvážili v budoucnosti výhody a nevýhody své volby, pokud je nenecháte zažít jimi preferovaný výsledek? Je to stejné jako s finanční gramotností. Když si nebudete šetřit na důchod, umřete hlady. Když nebudete platit účty, přijde exekutor. Když budete hlasovat pro vystoupení z EU, děj se vůle boží.

V tomhle spočívá největší kouzlo Švýcarska. Voliči vybírají tak často a musí žít s důsledky svých rozhodnutí, že klidně odmítnou navýšení počtu dnů dovolené či plošné navýšení mezd. Dokážou si spočítat, že zdánlivě lákavá představa může mít v dlouhodobém výhledu fatální dopady.

Žijeme ve společnosti a v době, kdy máme tendenci voliče chránit před důsledky jejich rozhodnutí. Mnozí z nás mají dojem, že drží křišťálovou kouli a dokážou odvrátit všechny hrozící katastrofy. Je velmi pravděpodobné, že ekonomika Británie se propadne, může v podstatě nastat všechno to, před čím odpůrci brexitu varují. Ale nevíme to s jistotou. Nemusí se stát ani polovina z toho a Britům se podaří poměrně brzy postavit na vlastní nohy.

Nicméně Británie si takovou cestu zvolila. Zvolila si cestu trnitou, kterou v minulosti už mnohokrát prošla. Národ, díky němuž (samozřejmě s pomocí USA) jsme dokázali otočit vývoj 2. světové války, už prošel mnohem těžšími zkouškami. My můžeme Britům jen držet palce a sledovat, jak vlastně odchod z unie vypadá. Mimochodem je nutné pochválit české ministerstvo zahraničí, které Britům žijícím v Česku nabídlo pro případ brexitu skutečně velkorysé podmínky. Tak to má vypadat. Nesmějme se špatnému úsudku voličů, respektujme jej a sledujme pozorně, jaké může mít výsledek v referendu dopady.

Nechme Británii odejít bez dohody. Pokud přijde druhé referendum nebo odklad vystoupení z EU, kritika evropské osmadvacítky na ostrovech nezmizí. Může úplně klidně zesílit, protože tamní politická reprezentace se ze současného chaosu nemusí vymanit ještě dlouho. Nepochybně vina padne na setrvání v EU, přestože to nebude pravda. Pokud Britové vystoupí, případné komplikace mohou svalit jen sami na sebe. A tak je to správné. Samozřejmě existuje možnost, že Británie vystoupí bez dohody a po počátečních komplikacích bude silnější než dřív. Pak uvidíme, že je v EU sakra co zlepšovat. A to také není k zahození.