Pospíšil si chystá útěk z Prahy. TOP 09 i metropoli to bude bolet. Komentář Petra Holce

Přitom právě záchrana TOP 09 je to jediné, o co někdejší politická raketa Miroslava Kalouska a Karla Schwarzenberga hraje. Zapomeňte na Prahu. A nenechte se mýlit ani čtvrtým místem Spojených sil pro Prahu, jejichž volebním lídrem šéf TOP 09 byl. Právě jeho partaj utržila v komunálních volbách asi největší fiasko, když téměř ztratila i Prahu, svou jedinou volební baštu. Ještě v roce 2010 tu vyhrála, teď ale musela do voleb jít se STAN a lidovci, aby i v téhle trojkoalici „malých“ sebrala 16 procent hlasů.

A mimochodem: víc hlasů než Pospíšil ve volbách dostala třeba i volební lídryně STAN Hana Marvanová, jež je politicky několik let „mrtvá“. Právě s ní se Pospíšil před volbami pral o post lídra kandidátky a nakonec ji těsně přepral jen papírovou silou: TOP 09 i STAN sice ve sněmovně společně přebývají kdesi kolem kritické pětiprocentní hranice smrti, v hlavním městě se ale TOP 09 stále mohla cítit silnější než třeba v Suché Lozi, osobní baště šéfa STAN Petra Gazdíka. Po volbách je vše jinak.

Pospíšil chce logicky mizernou situaci zakamuflovat postem pražského primátora. Zaprvé mu samozřejmě imponuje primátorský řetěz, zadruhé je to jediná šance, jak TOP 09 udržet aspoň v klinické smrti a doufat v zázrak. Pražský primátor se totiž může těšit stejné pozornosti jako třeba ministr: chodí do televize, a když se ve městě ještě něco stavělo, mohl to mediálně „prodat“. Dává metropoli tvář, říká se.

Nikdo ale nezná jeho náměstky ani radní, pokud se nedopustí něčeho fakt zlého. Třeba jako poslední radní pro dopravu ČSSD Petr Dolínek, jenž Pražany s gustem přesvědčoval, že nestojí v zácpě, i když se jejich kolona nehýbala. Po volbách už ČSSD nesedí v zastupitelstvu. O post primátora se teď Pospíšil pro změnu pere se Zdeňkem Hřibem, volebním lídrem Pirátů. Ti sice ve volbách získali o něco víc hlasů než Spojené síly pro Prahu, mají ale stejný počet zastupitelů. Metropole si totiž zažila bezprecedentní volby bez jasného vítěze.

Šéf TOP 09 teď proto rozdává legrační rozhovory, které trumfují i právnickou hatmatilku. „Jasně říkáme, že chceme primátora,“ říká jednou. „Naznačuji, že jsem připraven k ústupu, protože je pro mě důležitější zájem Prahy,“ říká jindy. A současně se kolem něj nese, že vůbec neusedne v radě, bude-li primátorem Hřib, což Pospíšil „dementuje“ tím, že určitě neuteče ze zastupitelstva jako před ním Zdeněk Tůma.

Tím jen přiznává to, co potvrzují i někteří účastníci povolebních jednání: zůstane jen pražským zastupitelem a příští rok se bude snažit udržet v europarlamentu, protože tam má lepší plat i důchod. Tůmu tak trumfne jen o krok, ten totiž z politiky kvůli podobné povolební situaci radši utekl úplně. Z pohledu Pospíšila, je to i logické: žádný šéf normální strany, co se za sebe nechce stydět, nikdy nemůže dělat náměstka nebo radního neznámému „pirátovi“. Je to stejné, jako kdyby chtěl v Praze Pirátům „náměstkovat“ třeba šéf ODS Petr Fiala.

Navíc Pospíšil jako správný Machiavelli umí číst politickou situaci. Budoucnosti koalice Pirátů, Společných sil pro Prahu a Prahy sobě nevěří ani někteří z volebních lídrů těchto stran; i oni vidí v jedné malé zastupitelské místnosti moc eg a nenávisti. Nebo spíš „dobra“, abych se držel volebních sloganů. Síly jsou totiž tak vyrovnané, že v podstatě na každém zastupitelstvu hrozí vznik jiné koalice. Takže Pospíšil vlastně vyhraje, když z toho všeho uteče. Určitě ale prohraje TOP 09 i Praha.