Postup vlády a jak by měl reagovat Ústavní soud v komentáři Jiřího Štefka

Česká vláda momentálně není v nejlepší kondici a na pokusy o koalici není šťastný pohled. O tom co se děje ve vládě a jak by měl zareagovat Ústavní soud si můžete přečíst v komentáři od Jiřího Štefka z redakce Reflex.

Druhá vláda Andreje Babiše ještě ani fakticky nevznikla a na obzoru už se rýsuje černý mrak, který může celé dosavadní lepení koalice zhatit. Onen mrak vytváří dění okolo Miroslava Pocheho, kterého ČSSD navrhuje jako kandidáta na ministra zahraničních věcí. Prezident Zeman však z Hradu vzkazuje, že ho nejmenuje ani náhodou, komunisté jsou také proti a Babiš si nad vším alibisticky raději umyl ruce.

Byl by to průlom, prezident si ještě nikdy právo vetovat ministra nevymohl, varuje expert

Celá záležitost tak vrací jednání o nové vládě do dob, kdy nebylo jisté ještě nic, dohody platily den či dva a situace na frontě se měnila každým dnem. Jistě, v pátek sociální demokraté sice oznámili, že se v referendu rozhodli pro vstup do vlády s ANO. Ale po událostech posledních desítek hodin může být vše jinak. A dlužno dodat, že by se nebylo čemu divit. Dlouhé sestavování vlády s důvěrou už vyjednávací kulturu natolik rozežralo, že o podpásovky a fauly není nouze a jsou stále záludnější.

Za zmínku tu však stojí ještě něco jiného. Při vyjednávání o vládě dosud platilo, že koaliční strany vzájemně respektovaly ministry navržené jinými stranami a nelámaly nad nimi hůl jen na základě jednoho či dvou starých článků, natož kvůli antipatiím prezidenta republiky k danému člověku.

