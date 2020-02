Právní bitva s Googlem začíná v Lucemburku | info.cz

Google si u Tribunálu stěžuje na rozhodnutí Komise z června 2017 a žádá jeho zneplatnění. Jedná se o první v radě tří rozhodnutí proti společnosti, v nichž Komise udělila celkově tři pokuty v již zmíněné souhrnné částce.

O co v prvním z rozhodnutí – Google Search (Shopping) – vlastně šlo? Podle Komise Google zneužil svého dominantního postavení na trhu obecného internetového vyhledávání, když nadhodnocoval vlastní a podhodnocoval cizí výsledky. Tím systematicky zvýhodňoval svůj produkt Google Shopping před jinými srovnavači prodejních nabídek.

Ne nadarmo se říká Googlu „dveřník internetu“ (gatekeeper). V Evropě jeho vyhledávač dlouhodobě udržuje 90% podíl na trhu a jeho lokální konkurenti včetně českého Seznamu pro něj nepředstavují žádnou hrozbu. Proto platí, že kdo není k nalezení na Googlu, jako by neexistoval. Každý, kdo chce podnikat nejen v online službách, se tedy musí snažit, aby na Googlu byl. A rovnou aby byl dost „vysoko“.

Komise si udělala vlastní spotřebitelský průzkum, z něhož vyplynulo, že přes 90 % uživatelů si vybírá z výsledků, které se zobrazují na první stránce vyhledávání. Pokud si tedy Google nastaví své algoritmy tak, že vám jako první vyběhnou jeho vlastní produkty a zároveň příslušný algoritmus automaticky odsune konkurenci, co si řádně nepřiplatila, jedná se skutečně o vážný soutěžní problém. Proto také Komise neváhala toto konkrétní jednání pokutovat částkou ve výši téměř dvě a půl miliardy eur.

Zároveň Komise nařídila Googlu ukončit protiprávní stav a přijmout několik opatření aby soutěžitelé dosáhli rovného, nediskriminačního zacházení. Ten tomu vyhověl tak, že otevřel aukci nejlepších umístění ve výsledcích vyhledávání. Problémem ovšem je, že Google Search i Google Shopping jsou produkty téhož podniku a tudíž při účasti na aukci jde o pouhé přelévání peněz z jedné firemní kapsy do druhé, protože tuto účast nikdo nezakázal. Výsledkem aukcí tak bylo navýšení nákladů zúčastněných, které byly stejně přeneseny na nás, koncové spotřebitele…a zvýšení příjmů pro Google.

Výkonná místopředsedkyně Komise Margrethe Vestagerová, která je odpovědná za hospodářskou soutěž a digitální trh, proto již delší dobu poukazuje na fakt, že ani astronomické pokuty, ani souhrn dílčích opatření nemusí stačit k tomu, aby se Google začal chovat v souladu se soutěžními zákony. Proto visí ve vzduchu další krok, a to je možné vlastnické oddělení jednotlivých služeb od služeb vyhledávání. Další variantou je prohlášení obecného vyhledávače za základní infrastrukturu obdobnou železnici, mezinárodním letištím či velkým přístavům. To má ovšem háček. Tato doktrína, v soutěžním právu zvaná „essential facilitility“, se od Googlu liší v tom, že za infrastrukturní služby se vybírají poplatky. Za prosté vyhledávání Googlu ale (zatím) přímo neplatíme, přičemž si lze jen obtížně představit nastavení jakékoli poplatkové politiky, která by se do budoucna v prvé řadě nedotkala právě nás, uživatelů.