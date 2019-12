Předpověď 2020: Trump zase prezidentem, hejtman pro ODS, svobodné Bělorusko | info.cz

1) USA neuzavřou komplexní obchodní dohodu s Čínou. Přestože se na první pohled vztahy mezi oběma mocnostmi uklidnily, jde s největší pravděpodobností jen o dočasnou situaci. V polovině ledna se koná podpis „malé“ obchodní dohody, která odvrátila zavedení dalších cel ve vleklé obchodní válce. Problémy, jimž vyjednavači čelí, jsou ovšem masivní. Je daleko více pravděpodobné, že jsme svědky startu studené války, která může trvat desítky let. Americký prezident Donald Trump bude chtít dohody dosáhnout před podzimními prezidentskými volbami, ale nezdá se, že by Číňané kamkoliv spěchali. Výpadky na americkém trhu se snaží vykrýt ve zbytku světa i za cenu masivních dotací. To je mimo jiné velmi špatná zpráva pro Evropu.

2) Donald Trump se na podzim opět stane prezidentem a dohodu s Čínou k tomu ani nebude potřebovat. Zdá se, že americká ekonomika se ve 2020 vyhne recesi, což se mnoha ekonomům ještě nedávno zdálo nemožné. Trumpovo heslo „Keep America Great“ tak bude fungovat. K vítězství mu ovšem zásadně pomůže neschopnost demokratického tábora, který není schopen vygenerovat jedinou normální osobnost. Na spasitele v podobě bývalého newyorského starosty Michaela Bloomberga zapomeňte. Nedávný průzkum mu mezi demokratickými voliči přisoudil čtyřprocentní podporu. Pokud by demokraté poslouchali rady Baracka Obamy a přestali reflektovat progresivistické křídlo strany, mají ještě šanci. Ze současných možných kandidátů však nikdo Trumpa neporazí.

3) ANO si v podzimních krajských volbách udrží drtivou většinu krajských úřadů, přestože volební zisk se bude pohybovat pod 30 procenty odevzdaných hlasů. ODS bude mít po mnoha letech hejtmana ve Středočeském kraji a stane se jím Martin Kupka, úspěšný starosta obce Líbeznice. Občanští demokraté zabodují výrazně více než Piráti, pro jejichž cílovou skupinu nejsou krajské volby ničím zajímavé a neodehrávají se v Praze. TOP 09, ČSSD, KSČM naprosto vyhoří, výsledek STAN bude solidní. SPD a Trikolóra do nových krajských koalic výrazně nepromluví.

4) Volby na Slovensku navzdory kauze Mariana Kočnera vyhraje vládnoucí hnutí SMER, které nakonec složí vládu s několika menšími stranami. Před vstupem do vlády se ocitne i LSNS Mariána Kotleby. Koalice stran PS-Spolu podporovaná prezidentkou Zuzanou Čaputovou odejde z voleb poražena. Strana bývalého prezidenta Andreje Kisky Za ludí nakonec do vlády vstoupí místo Kotleby, přestože její volební výsledek nebude nikterak závratný. Kiska vstup do koalice se SMERem odmítá, ale strašák v podobě Kotleby ho donutí k ústupkům.

5) Automobilky v Evropské unii budou čelit vážným problémům kvůli nezájmu o elektromobily. S rostoucím počtem propuštěných dělníků se objeví první návrhy na úpravu unijních emisních limitů, byť zatím budou razantně odmítané. Některé země se budou nezájmu snažit čelit masivními dotacemi na nákup elektromobilů, ale neúspěšně, protože infrastruktura bude stále výrazně zaostávat.

6) Evropská komise představí detaily takzvaného Zeleného údělu. Pro Poláky bude nepřijatelný a z velké části i pro ostatní státy Visegrádské čtyřky. Po vítězných volbách se na jejich stranu přidá i do té doby váhající slovenský premiér Robert Pellegrini. Česká vláda doporučení Evropské komise odmítne, především pak doporučení pro národní dotace na výstavbu dalších solárních parků a větrných elektráren.

7) Ostravsko bude po letech bojovat s dalšími závažnými problémy, které postihnou všechny ocelářské firmy v kraji a na ně navázané dodavatele. Budou se prohlubovat i problémy OKD, kterou bude čím dál více sanovat stát. Na vině bude zejména dotovaný dovoz oceli z Číny, která nemůže ocel vyvážet do USA. V případě OKD bude na vině klesající zájem o černé uhlí a jeho nízká cena. Babišova vláda bude zvažovat, zda pomůže dalším místním zaměstnavatelům, nebo je nechá padnout.

8) Evropská komise představí dosud nejtvrdší návrh na regulaci internetových gigantů Googlu a Facebooku. Bude obsahovat podobné prvky, jakými je regulováno vodárenství či odpadové hospodářství, návrh vyvolá nejen nesouhlas dotčených firem, ale rovněž Trumpovy administrativy, která jej bude kritizovat a pohrozí protiakcí.

9) Přestože v Británii šéfové některých ekologických vládních agentura varovali, že rok 2020 je poslední šancí, aby svět spojil síly v boji proti klimatické změně, nic takového se ve skutečnosti nestane. Donald Trump bude pokračovat v ignorování podobných debat, žádný obrat v postoji nelze čekat ani u Číny či dalších zemích světa. Evropská unie zůstane ve svých snahách osamocená, emise skleníkových plynů tak meziročně opět vzrostou. Opačný vývoj by se mohl stát jen v případě, že by světová ekonomika upadla do recese a to čekat nelze.

10) Jelikož je zjevné, že si Vladimir Putin dělá zálusk na Bělorusko, jeho vládce Alexander Lukašenko se obrátí s prosbou o pomoc na USA. Donald Trump mu patrně vyhoví, byť je těžké odhadovat jakou by taková pomoc měla formu, je možné uvažovat například o zásadní půjčce. Lukašenko výměnou celou zemi otevře reformám. Putin nebude tomuto kroku nijak schopen čelit a Bělorusko se vydá na dlouhou cestu do „západního tábora“.