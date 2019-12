Příběh alibismu a rezignace. Ludvík půjde jako společný kandidát ČSSD a ANO hlavou proti zdi | info.cz

KOMENTÁŘ VRATISLAVA DOSTÁLA | Sociální demokraté se na Praze 5 domlouvají na společném postupu s hnutím ANO před volbami do Senátu. O hlasy by se zde měl na společné kandidátce ucházet exministr zdravotnictví a současný ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík. ČSSD se tak dopracovala od principiální kritiky všeho, co ztělesňuje Andrej Babiš a jeho hnutí, k nanejvýš pragmatickému pokusu postupovat s hegemonem české politiky v jednom bloku. A přestože podle serveru Lidovky.cz ČSSD o totožném manévru uvažuje také na Vysočině, je na to, abychom hovořili o nějakém viditelnějším trendu, ještě příliš brzo.

ČSSD se dlouhodobě – pokud jde o předvolební preference – pohybuje na sestupné trajektorii a předvolební aliance s hnutím ANO v konkrétním obvodu je tak třeba číst především jako jeden z mnoha experimentů, jak příští rok na podzim v senátních volbách uspět. Není od věci si v té souvislosti uvědomit, že volby do horní komory mají mnohá specifika. Jsou tzv. druhého řádu a chodí k nim málo lidí, většinou ti speciálně motivovaní. Je to navíc volba dvoukolová, takže uspějí jen kandidáti se schopností oslovit i voliče jiných stran.

Máme před sebou konkrétní příklad, na němž lze ilustrovat bezradnost toho času nejsilnější levicové strany v zemi. Ještě před několika lety ČSSD principiálně odmítala mít cokoli společného s trestně stíhaným politikem ve vládě, dneska jí to nejen že nevadí, dokonce chce voliče oslovit s Babišem v zádech.

Ze všeho nejvíc jde tedy o pragmatický manévr bez špetky ambice trvat na nějakých politických principech. Vlastně jde ze strany Ludvíka o rezignaci na jakoukoli zásadovost. To je prostě věc, kterou mu řada voličů jen stěží odpustí. Z opačného gardu je skoro jisté, že toho využijí jeho protikandidáti. Budou ho zkrátka považovat za oportunistu, který se spojuje s někým, koho jeho strana ještě včera ostře kritizovala s tím, že ztělesňuje hrozbu pro budoucnost české demokracie.

Ze strany hnutí ANO jde zase o rezignaci na snahu postavit se v Praze proti konkurenci. Ačkoli je socio-ekonomicky česká metropole se zbytkem republiky nesrovnatelná a Babiš zde čelí nejmasivnějším protestům, lze tuto neochotu jít do volebního střetu v metropoli považovat za alibismus.

Jistě, Babiš a jeho hnutí ANO senátní volby neumí. Jenom s vypětím všech sil se mu daří oslovovat voliče mimo své pevné jádro, bez kterých nelze vyhrát druhé kolo většinové volby. Zkrátka a dobře: pokud ANO vítězí v prvním kole senátních voleb, jenom sotva se mu daří před tím druhým oslovovat voliče poražených kandidátů. Také proto má senátní klub nejsilnější politické formace v zemi pouhých sedm členů.

A ještě jednu věc na sebe hnutí ANO rezignací postavit vlastního kandidáta prozrazuje: pokud se k Babišovi aspoň z počátku jeho politické dráhy hlásily věrohodné osobnosti s kreditem u voličů, dneska je to přesně obráceně. Hnutí ANO působí v posledním období ze všeho nejvíc jako sekta nekriticky vzhlížející ke svému zakladateli, což zvenčí nepůsobí zrovna dvakrát lákavě. A jenom na sobě Babiš prostě senátní volby ve všech obvodech neutáhne.

Nakonec snad ještě několik vět k šancím Ludvíka. V Praze tradičně ČSSD nejen v senátních volbách příliš úspěšná nebývá. V těch minulých její kandidát na Praze 5 obdržel v prvním kole 11,53 procent hlasů. Do druhého kola se zde ale nedostala ani zástupkyně hnutí ANO, volilo jí pouhých 15,76 procent lidí. Uspěli naopak Pavel Žáček z ODS a stávající senátor Václav Láska na společné kandidátce Zelených a lidovců. Je to spíše pravicový obvod, v letech 2008 a 2002 zde vyhrál kandidát ODS.

Ludvík jistě není bez šance, pokud jde o postup do druhého kola, v něm to ale bude mít těžké. Voliči ODS, TOP 09, Starostů a nezávislých, Pirátů a lidovců budou skoro jistě hlasovat proti němu. A to bez ohledu na to, kdo další do takového duelu postoupí.