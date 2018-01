Přidávat všem důchodcům stejnou částku je nespravedlivé a demotivující. Komentář P. Kolmana

Připomeňme, že valorizovat všem důchodcům a důchodkyním (těch je jak známo v Česku více) starobní důchod o stejnou částku chce například Babiš, nebo Okamura, dále pak tuto myšlenky podpořil ve svém vánočním (resp. spíše svým obsahem „nevánočním“ projevu) dosluhující prezident Zeman.

Člověk nemusí být zrovna matematikem a ani dokonce nemusí mít spočítaného celého „Bělouna“, aby mu bylo jasné, že občané, resp. pojištěnci s nízkými příjmy jsou v tomto případě systémově zvýhodněni. Nota bene, jak opakovaně konstatoval i český Ústavní soud i při výpočtu vlastní výše důchodu jsou lidé (pojištěnci) s vyššími příjmy znevýhodněni. Při výpočtu důchodu se výdělky hodně redukují, a legálně bohatým lidem de facto nejvíce. Nepopírám určitá míra solidarity být musí, nicméně nesmí být demotivující. Vše má mít své hranice.

Jelikož nejsem politikem, ale obyčejným komentátorem tak mohu říct z plných plic: Zvyšovat všem penzistům důchod o zcela stejnou částku je velká nespravedlnost. Pro pět ran do svatého Iva: proč má dostat přidáno stejně ten člověk, který dlouho a poctivě pracoval a tedy více odváděl do společné kasy, jako ten, kdo pracoval v rámci legálního sektoru méně, anebo skoro vůbec? Proč má dostat přidáno totožně poctivý zasloužilý pracant stejně jako ta fyzická osoba, která si peníze odkláněla (čti např. pracovala na černo) a spotřebovala si je sama pro sebe či jenom v rámci své rodiny?

Vím na první pohled to může pro laika vypadat spravedlivě, všem přidáme stejně a je vymalováno. Nicméně, jak jsem již předeslal výše, je to v zásadě nemorální, demotivující a nespravedlivé.

Nejvíce paradoxní je přitakávání tomuto celoplošnému přidávání u SPD, které chce jinak bojovat proti „nepřizpůsobivým“ a parazitům. Pokud si dáme jedna a jedna dohromady, dojde nám, že zde něco programově nesedí. Nicméně nemusíme mít strach, že by to Okamura neměl promyšleno, jak známo velkou část voličů SPD tvoří právě nízkopříjmové skupiny, takže na celoplošném přidávání by vydělali obzvláště jeho voliči a voličky.

Je to politická liška mazaná, nepodceňovat.

Na závěr chci říct, že seniorům zvýšení důchodů přeji, ale spravedlivě, tedy stejným procentem, nikoliv stejnou částkou, kterak navrhují různí populisté.

Autor je právník a publicista

