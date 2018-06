Příliš bílý muž na kole, aneb když platíme za vlastní urážky. Komentář Alexandry Udženije

Odvolávám, co jsem slíbil a slibuji, co jsem odvolal

Bylo nebylo, 20 poslanců hnutí ANO připojilo se nedávno k návrhu zmírnit protikuřácký zákon. Jeho spoluautor Patrik Nacher (ANO) volal po návratu selského rozumu. Vyjadřovali se k tomu ostatní členové hnutí ANO, mnozí kladně. Dokonce i majitel hnutí Andrej Babiš byl jedním z nich.

Realita? Před zahájením schůze v Poslanecké sněmovně proběhlo jednání klubu ANO, kde ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch požádal o závazné hlasování proti tomuto návrhu (tedy i 20 vlastním lidem). Andrej Babiš všechny zastánce novely nečekaně ostře zkritizoval a najednou bylo všechno jinak. Jaká byla reakce poslanců hnutí ANO, kteří novelu spolupředkládali? Ano, tušíte správně, popřeli sebe sama a hlasovali pro zamítnutí. Pan Nacher, kandidát na pražského primátora, se hlasování raději vůbec nezúčastnil, prý z pracovních důvodů.

Zaměstnanci hnutí už asi nevěří pohádce o státu jako (jejich) firmě, ale moc dobře vědí, jak se musí chovat, aby nepřišel skandál. Musí být pro ně silně hořké a paradoxní, že varování či konec zaměstnaneckého poměru v ANO jsou oznamovány na hlavní stránce firemního tisku (Lidovek nebo MF Dnes). Paní Šlechtová by o tom mohla psát knihy.

Urážejte mě a já vám za to zaplatím

"Naše násilí, vaše násilí", divadelní hra, která byla uvedena v rámci festivalu Divadelní svět Brno vzbudila velký rozruch. Pochopitelně nejvíce se směje její režisér Oliver Frljić, který částečně za peníze daňových poplatníků a částečně za peníze německého fondu, cestuje po Evropě a uráží ty, kteří mu na jeho představení nuceně přispívají. Doma v Chorvatsku to radši ani nezkusil a ví proč.

Což je asi ten největší paradox. Představte si, kdyby se pokusil přijet se svou hrou do nějaké muslimské země, kterou údajně jako evropská civilizace znásilňujeme. Začal by protahovat státní symboly všemi možnými tělesnými otvory, motorovou pilou porážet jejich náboženské předměty či jenom zobrazovat proroka Mohameda. Všichni tušíme, jak by to divadelní představení dopadlo.

Proto se vyžívá v urážení a nenávidění vlastní civilizace, která jako jediná umožňuje urážet své základy a ještě mu za to platí. Nevím, jak vy, ale já na takové odporné "umění" ze svých peněz přispívat nechci!

Příliš bílý pro cyklistiku

A hořká třešnička na závěr? Britský deník The Independent přinesl zprávu, že londýnský komisař pro chůzi a cyklistiku, Will Norman, se nechal slyšet, že kolo v Londýně používá příliš mnoho bílých, středostavovských mužů. Prý je potřeba zapojit více žen a etnických minorit.

Říkáte si, jak zapojit? Samozřejmě pomocí speciálních grantů. Tento pán se má starat o bezpečnost cyklodopravy a považuje za největší problém londýnské cyklisticky pohlaví či původ. Je to nejen absurdní, ale hlavně rasistické právě k té většině bílých mužů, která už na kole jezdí. Londýňané si tedy opět platí někoho, kdo je v přímém přenosu uráží za to, jací jsou a jak se chovají. Ale to už není paradox, spíše idiocie.

Tak pán Bůh s námi a zlé pryč.

Autorka je pražská zastupitelka a místopředsedkyně ODS