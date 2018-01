Psí uši R. Maleckého: Babiš jako mistr světa v telefonování a kdo má na čele jitrnici

PSÍ UŠI. Čau lidi, vítejte v roce lemura. Dnes skutečně začneme malým primátem, a to geografickým. Ukázalo se, že nejrychleji rostoucím městem na světě je Palermo. Jen během prvních pěti dní roku 2018 se rozšířilo z Prahy až do Bruselu. Nejprve tedy k dopadům vykonstruované kauzy tzv. Čapího hnízda na budování naší agrosocialistické společnosti.

Reakční brigáda bruselských cifršpionů, tzv. OLAF, se ještě naposledy pokusila zabránit vzniku holdingové vlády a poslala do Česka zprávu potvrzující závěry zkorumpované české policie: kauza Čapí hnízdo byl dotační podvod. Ministerstvo Babišových financí se sice pokusilo průšvih odvrátit zveřejněním tří odstavců, které ze zprávy nepocházely, ale přišlo se na to. Nastoupit tak musela obvyklá mantra pro uši zblblého českého lidu.

„Celá kauza je vykonstruovaná, je to politická objednávka a komplot organizovaný z ČR a účelově přenesený i do Bruselu.“ (premiér Andrej Babiš v rozhovoru pro Právo, 6. ledna)

My pamětníci si vzpomeneme, že všechny takovéto politické průšvihy v minulosti trvaly jen do chvíle, než se proti tvrdošíjně rebelujícímu průšviháři, ať už to byli třeba Gross nebo Čunek, obrátilo vedení vlastní strany (nebo Kalousek, ale to je jiný příběh). Čili nám zbývá už jen přibližně dvacet let počkat, než bude mít hnutí ANO místo loutek nějaké vedení strany.

Vláda zatím maká, co bychom taky čekali jiného. Premiér dokonce zahájil rekordem v používání služebního telefonu.

„Já jsem za měsíc vyřídil víc telefonátů než pan Sobotka za čtyři roky.“ (premiér Andrej Babiš v rozhovoru pro Právo, 6. ledna)

Takže henten Sobotka nejen, že ukradl OKD, ale navyše nevie telefonovať. A to si ještě mistr světa v telefonování z vrozené skromnosti ubral, neboť ve funkci není měsíc, ale jen tři týdny.

Na Trutnovsku mezitím probíhá další kolo estrády, kterou rozehrál tamní kabaretiér Jiří Hlavatý (ANO). Jak známo, ten vinou tupého lidu, který ho proti jeho vůli zvolil do sněmovny, přišel o senátorskou državu. Té se teď právem domáhá zpět. V prvním kole doplňovacích voleb skončil na druhém místě, což prý ale není vina jeho eskapád, ale neoblíbenosti Babišova kabinetu.

„Jako občan České republiky usiluji dál o to, abych se do Senátu dostal. Děkuji voličům, kteří se nenechali ovlivnit mediální a vůči mně nespravedlivou kampaní v posledních dvou měsících.“ (Felix Holzmann české politiky pro Krkonošský deník, 6. ledna)

Komentátoři v dílčím neúspěchu bývalého senátora vidí naději na ústup hnutí ANO z jeho dosavadní neporazitelnosti. My zprávu o tom, že Hlavatý dostal pěkných 25 procent, čteme jinak: stále je ve společnosti zhruba čtvrtina lidí, kterým nevadí, že mají na čele jitrnici.

Vítězem prvního kola voleb na Trutnovsku se stal s 33 procenty starosta Vrchlabí Jan Sobotka, což Babicové české žurnalistiky ze serveru Lidovky.cz oslavili pěknou fotografií.

Screenshot, Lidovky.czautor: Lidovky.cz

S pozdravem „Každý národ má takovou vládu, jaké žere párky“ se loučíme, klidnou mysl.