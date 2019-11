Ptáčková: Stávka učitelů je promarněná šance. Místo fér peněz dostanou leda další sliby | info.cz

KOMENTÁŘ LENKY PTÁČKOVÉ | Učitelé šli do stávky. Přesněji, někteří učitelé. Chtějí lepší podmínky. Má to ale jeden háček, nebo možná rovnou hák! Nestávkují zdaleka všichni a celá akce je poměrně hektická, nedají se proto očekávat žádné konkrétní výsledky. Žádné lepší podmínky. Že jde o dvě procenta k tarifům? Ale kdeže! Šlo přece o to, že kdyby učitelé bouchli do stolu, už žádný slib by nemohl zůstat pouhým slibem. A že takových slibů už učitelé dostali.