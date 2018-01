Půjde Babiš do tepláků a dostane jeho vláda důvěru? Klíčové otázky roku 2018 pohledem Viliama Bucherta

Přestože jsou Češi uhranuti nastávající volbou prezidenta, důležitější pro fungování země budou dvě zásadní rozhodnutí. A to, jak bude pokračovat stíhání premiéra Andreje Babiše kvůli dotačnímu podvodu v kauze Čapí hnízdo a zda jeho vláda získá v některém pokusu v příštích měsících důvěru. Jsou to svým způsobem spojené nádoby. Pokud by Babiš v obou případech uspěl, je možné, že jeho kabinety zde budou vládnout i 8 let.

Čapí hnízdo se snaží premiér zastřít mlhou. Podobně jako ve svých nekonečných kauzách někdejší italský premiér Silvio Berlusconi se bude i Andrej Babiš ze všech sil věnovat právní bitvě v této záležitosti. Vzhledem k tomu, jak většinou pracují naše orgány v trestním řízení, může spor trvat roky. Mezitím by Babiš mohl vládnout, protože ostatní strany a zejména prezident Miloš Zeman (pokud bude opět zvolen) nebudou chtít vyhlásit předčasné volby.

Velmi závažným problémem pro Babiše ale je, že kauza ho zasahuje na nejcitlivějším místě, jaké si dokážeme představit. Obvinění v této věci totiž není jen on sám a první místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek, ale také dalších devět lidí, včetně manželky premiéra, Moniky Babišové. Předseda vlády proto nasadí všechny možné právní prostředky a klidně vynaloží desítky milionů korun, aby odvrátil porážku.

Protože Evropská komise mezitím vyzvala Česko, aby peníze na projekt Čapí hnízdo vyjmulo z Regionálního operačního programu Střední Čechy, a Česká republika má peníze vrátit, vypadá vše jasně. Jenže to, co vypadá jednoznačně na papíře, mohou postavit dobří právníci vzhůru nohami. A na to bude Babiš sázet. Přitom se nejedná pouze o peníze EU, jak se většinou tvrdí. Evropská dotace činila 42,5 milionů korun, ale z veřejných zdrojů státu šlo 7,5 milionu.

Sněmovní mandátový a imunitní výbor se teď zabývá žádostí policie, aby poslance Babiše a Faltánka dolní komora parlamentu opět vydala ke stíhání. Jenže Babiš už v říjnu podal proti obvinění policie stížnost, tedy opravný prostředek. Jak to vypadá v tomto směru, také ještě nevíme.

Mezitím bude Babišův kabinet vládnout, a protože se jedná o jednobarevnou vládu, která má v čele vůdce, jemuž si nikdo z ministrů nedovolí reálně oponovat, uvidíme „jízdu“, která v ničem nebude připomínat opatrnou koaliční Sobotkovu sestavu. Vláda bude v mnoha směrech bourat systém, bez ohledu na to, zda bude mít důvěru Poslanecké sněmovny.

Že se za takové situace najdou parlamentní strany, které si za podpory prezidenta Zemana budou chtít také uloupnout kus reálné moci, je zjevné. V některém z pokusů o získání důvěry tak mohou například ČSSD, komunisté či partička kolem Tomia Okamury, podlehnout Babišovým nabídkám.

Šance, i když to tak dnes nemusí vypadat, že Andrej Babiš „přežije“ kauzu Čapí hnízdo a nakonec také získá jeho vláda důvěru, nejsou úplně nicotné. Pak se připravme na to, že Boss Babiš si bude dělat skutečně, co chce.

Nového premiéra může demokratickou cestou zbavit jeho postavení sněmovna (když nedá v žádném pokusu důvěru jeho vládám), soud a voliči. Ti budou mít první šanci narušit jeho nadvládu už v lednových prezidentských volbách. To, pokud by nevyhrál Miloš Zeman. Jenže pozice současné hlavy státu je silná. A na to hodně sází i Andrej Babiš. Protože i oni dva jsou dnes spojené nádoby.

