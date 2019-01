Půr: Jak funguje debata v Česku. Případ profesora Kováře je odstrašujícím případem

Jen před pár hodinami jsme zveřejnili nezávislé posudky na práci historika Martina Kováře, které si nechal vypracovat rektor Univerzity Karlovy. Oba vyvrací, že by se Kovář dopustil plagiátorství, jak ho před časem nařknula skupina studentů. Z reakcí je patrné, jak špatně funguje veřejná debata v Česku, kdy argumenty už postrádají jakýkoliv smysl. Normálně bychom tomu říkali lynč, ale jsme na akademické půdě a tak se raději vrátíme na začátek celé debaty. Jen tak poznáte její „zvrhlost“.

Docela dobře celou věc popisuje student Filosofické fakulty UK Martin Lundák na studentském webu FFabula. Podle něj je v pořádku, že se nařčení z plagiátorství prověří, upozorňuje nicméně na několik ne úplně standardních událostí, které zavání snahou Kováře odepsat. A opět je třeba upozornit, nikdo nezpochybňuje, že podezření má být prošetřeno. I tady ovšem platí presumpce neviny a jakýkoliv nátlak a manipulace musí být odmítnuty.

Obvinění Kováře vyšlo v podstatě v totožný čas, v jakém bylo zveřejněno v médiích. Aniž by měla možnost fakulta zareagovat. Sám Lundák uvádí, že následná vystoupení autorů stížnosti v médiích byla plná manipulací a polopravd. Samozřejmě došlo na oblíbená tvrzení každé kampaně, že Kovářovo plagiátorství bylo na fakultě veřejným tajemstvím a podobně. Připočtěte k tomu ještě brutální dehonestační kampaň na sociálních médiích a výsledek znáte předem. Historik, který má solidní renomé i v zahraničí, se rozhodl až do vyšetření z FF UK odejít. Postupoval tedy tak, jak je standardem.

Rektor UK Tomáš Zima se rozhodl zadat dva nezávislé posudky, které zpracovaly respektované osobnosti Robert Kvaček a Jaroslav Pánek. Nám se podařilo k posudkům dostat a rozhodli jsme se nejzásadnější informace zveřejnit (celý text zveřejníme, až o Kovářovi rozhodne etická komise). Oba historici nicméně dospěli k jasnému závěru, že neopisoval a rozhodně není plagiátor.

A teď se dostáváme k celému problému, který může dobře sloužit jako odstrašující příklad debaty v Česku. A mimochodem může sloužit i jako odstrašující příklad novinářské práce. Celá věc se obrátila v útoky proti autorům posudků. Tudíž klasický model „přání otcem myšlenky“.

Autor Lidových novin Petr Zídek se například na Facebooku rozohnil, že zpracovatelé posudků jsou příliš staří. „Hlavně mi ale přijde dost divné, aby se takový posudek zadával někomu, komu je 87 a 72 let a nikdy se ani vzdáleně nezabýval tím, o čem dotyčný píše,“ uvedl. Když pominu skutečnost, že o zásluhách obou mužů nemůže být pochyb, je to argument hodný zasloužilého bolševika.

Dozvěděli jsme se rovněž, že Kvaček a Kovář pochází z Jičína, Pánek napsal text o migraci, který vydal Úřad vlády (rozuměj Babiš), Kvaček byl historikem i za komunistů (mimochodem mu zemřela manželka a staral se o malého syna a kvůli tomu nebyl bolševiky zlikvidován). Za pozornost stojí i argument, že Kovář blahopřál Kvačkovi k 80. narozeninám, což je tedy „skutečná hrůza“. Pokud si všechny argumenty na sociálních sítích přečtete, zastavte se a zamyslete. Kde je podstata? Opisoval, nebo neopisoval? Novodobí inkvizitoři už ve svých hlavách zjevně rozsudek vykonali. Je to mimořádně odporné, bohužel takto debata v Česku v současnosti funguje, a to i v médiích. A to pominu, že média, která původně informaci přinesla, dala od celé kauzy ruce pryč a pro jistotu o ní nepíší.