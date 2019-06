Půr: Milí poslanci, kašlete na nepodstatnou Fridrichovou a nesnažte se rozvrátit ČTK | info.cz

KOMENTÁŘ MICHALA PŮRA | V ČTK jsem strávil deset let života. Deset let, jimž jsem vděčný za mnoho, především za celou svou kariéru. Pokud za sebou má nějaký novinář něco podobného, už navždy rozděluje žurnalisty na to, co zpravodajskou agenturou prošli, a na ty, co neprošli. Pokud jste prošli a uspěli, osvojili jste si dril, který by se hodil mnoha vašim kolegům, dokážete psát rychleji a dokážete se dívat na věci s větším nadhledem a odstupem.

Jména „četkařů“ pravděpodobně vůbec neznáte, ale jejich práci vidíte všude. V novinách, televizi, slyšíte jí v rozhlase. Žádní jiní novináři nemají v Česku takovou moc, jakou mají ti z ČTK. Možná znáte redaktory České televize, ale vězte, že podkladem jejich reportáží jsou mnohdy zprávy zmíněné agentury. Stejně je tomu i u Českého rozhlasu a celé řady dalších soukromých médií. Proto je třeba všechny „četkaře“ chránit. Nastavují určitou úroveň celého tuzemského mediálního trhu a vězte, že ta úroveň není vůbec špatná. Agentura je už několik let v zisku a nedostává od státu ani korunu.

Pokud budete premiér nebo prezident a budete chtít „ohnout“ veřejné mínění, je pro vás ovládnutí ČTK nezbytností. Automatismus a důvěra editorů ve většině dalších médií je taková, že nebudou zkoumat, kdo agenturní zprávu psal a proč. Prostě jí vydají. Neexistuje efektivnější nástroj, jak šířit informace, které vám maximálně vyhovují. Nemusíte chodit do televize, do rozhlasu, do novin, ČTK vám bude pro většinu případů stačit. Od této situace jsme zatím daleko, ale zdá se, že bychom k ní mohli mít velmi výrazně nakročeno.

Na chod agentury dohlíží podobně jako u ostatních médií Rada ČTK. Ta po řadu let zůstávala stranou zájmu politiků, a tak její osazenstvo tvořili víceméně neškodní jedinci, často lidé nějakým způsobem spojení s novinařinou. Politické hry se koncentrovaly kolem České televize a Českého rozhlasu. Za 10 let v agentuře jsem nikdy nezažil, že bych byl pod jakýmkoliv tlakem ze strany kohokoliv. Tak by to mělo i zůstat, ale je důvod se obávat, že tato praxe může být brzy minulostí.

Radu ČTK v poslední době obsazují poměrně kontroverzní figury jako Petr Žantovský, Petr Foltán či bývalá ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová Tominová. Nejde o to, že by mohli něco ze dne na den změnit, ale mají přímé napojení na politické strany. Pokud se někomu z nich nebude v ČTK něco líbit, může se ozvat. Problém, jakkoliv v jádru nedůležitý, se objeví na zasedání rady a šéfredaktorka či někdo z šéfeditorů jej bude muset vysvětlovat. A tlak, který dosud neexistoval, je na světě. Pokud tohle budete opakovat pár měsíců, možná let, vystřídaní ředitele není takový problém. Za ČTK lidi do ulic nepůjdou, protože není na očích a nedokáží si ji spojit s žádnou tváří. Daleko raději budou protestovat třeba za Noru Fridrichovou z ČT a její posty na sociálních sítích, které by mimochodem ve veřejnoprávní agentuře vůbec nebyly přípustné.

Zatímco řada z vás půjde do boje za „svobodu“ Fridrichové, aby si mohla psát na Twitter cokoliv, politici vám mezitím vyfouknou mnohem důležitější pilíř svobody. Dokonce i taková demonstrace proti ministryni spravedlnosti Marii Benešové je totální prkotinou ve srovnání s volbou dalších radních ČTK, která se uskuteční příští týden. Zatímco Benešová pravděpodobně ani nic drastického nenavrhne, tady před vstupem do Rady ČTK stojí antisemita Michal Semín, který v poslední volbě nasbíral nejvíc hlasů.

To je člověk, před jehož zvolením varuje třeba i Federace židovských obcí. Semín byl v minulosti velmi statečným studentským vůdcem a jeho kandidatura do rady za Okamurovu SPD je jemně řečeno zarážející. Počet hlasů, které v prvním kole volby získal, navíc obnažuje koalici SPD a ANO, kterou ze zákulisí diriguje šéf poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Je to také on, kdo rozesílal svým poslancům před volbou SMS, aby Semína podpořili.

Řada z nich to udělat nechtěla, ale nedá se říct, že by měli zrovna na výběr, přestože je volba tajná. I tak je zjevné, že několik jedinců z ANO Semína nevolilo, a bylo by dobré, kdyby se ostatní nebáli a nenaplivali do obličeje nejenom všem Židům, ale také novinářům v ČTK. Myslet si o nich můžou cokoli, ale musejí uznat, že se vždy chovají jako profesionálové.

S řadou poslanců jsem o této volbě mluvil a vlastně neexistuje nikdo, kdo by se k hlasu pro Semína hlásil, ale zároveň upozorňují, že nemají koho volit. V tomto případě ovšem jejich úvahy zastírá ideologie, protože největší šance na zvolení má kandidát Pirátské strany Josef Šlerka. V některých věcech týkajících se médií s ním nesouhlasím, ale má bezesporu čistý profesní štít. Nesouhlasím ani s názory Pirátské strany na autorské právo, ale je jisté, že jejich kandidát nepředstavuje pro fungování rady riziko.

Milé poslankyně a poslanci, až půjdete odevzdat svůj hlas, pamatujte, že demontáž ČTK by byla i pro vás prohrou. Zatímco nyní agentura neposluhuje ničím zájmům, v budoucnosti by mohla sloužit tomu, kdo by zrovna vládnul, a nemusí to být právě vaše strana. Pamatujte, že hlas pro Semína je plivanec do tváře všem Židům. Chcete se zařadit do jednoho proudu s nenávistnými hordami, které napříč Evropou vypalují synagogy? Dokážu porozumět i tomu, že jste místo slíbili zástupci SPD a je to součástí politického obchodu. Zamyslete se ale nad tím, zda se musíte kvůli podobným handlům neustále ponižovat a potlačovat vlastní názory. Vím, že si část z vás myslí opak, ale tady můžete svůj názor klidně projevit – volba je tajná a nic neriskujete. Neplazte se po zemi, zrovna tady můžete za minimum osobní odvahy získat hodně. Budete se moci podívat sami sobě do tváře. A to málo není, rozhodně ne v politice.