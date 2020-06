Půr: „Muž s ricinem“ je nevídané fiasko. Přesně ukazuje, proč lidé novinářům nevěří | info.cz

Jeden z ruských diplomatů chtěl svého kolegu poškodit a informoval Bezpečnostní informační službu (BIS), že chystá „atentát“ na pražské politiky, kteří se ostře vymezují proti Rusku. BIS začala samozřejmě takovou informaci prověřovat a předala ji několika úřadům jako tajnou. S tím, že věc je v šetření a nelze ji brát jako hotovou věc.

O této informaci vědělo ministerstvo zahraničí, vnitra, Vrchní státní zastupitelství v Praze, prezident Miloš Zeman či premiér Andrej Babiš. Nelze předpokládat, že zrovna poslední dva jmenovaní předali informaci týdeníku Respekt. Odkud informace unikla, ale bude jistě předmětem vyšetřování.

Bylo naprosto v pořádku, že policie střežila pražské politiky, byť se to s odstupem může zdát jako zbytečné. Tehdy to ovšem zřejmé nebylo. Je také naprosto v pořádku, že vláda Rusy vyhostila. Není jednoduše možné, aby zahraniční diplomaté využívali BIS k řešení svých vlastních sporů.

V pořádku není, jak se informace dostala na veřejnost a jak s ní následně politici zacházeli. Na INFO.CZ jsme už v minulosti upozorňovali, že celá věc „smrdí“. Respekt ji zveřejnil nikoliv ve standardním textu, ale v okrajové glose. Bez jakéhokoliv solidního zdrojování a to v případě, kdy příběh obsahoval několik zjevných logických problémů.

Politici bohužel jako obvykle vzali celou věc vážně, přestože se i z novinářské obce ozývaly hlasy, že glosa působí všelijak a nikterak seriózně. Zásadní problém je, že šlo o informaci, o níž všichni lidé, kteří ji znali, věděli, že nemusí být pravdivá. Nicméně v týdeníku Respekt se tváří jako „hotová věc“. Za normálních okolností by BIS případ vyšetřila a vláda by ony dva diplomaty vyhostila. Vyvolalo by to trochu pozdvižení, ale nic zásadního. Nyní jsme v situaci, kdy někteří politici pomalu vyhlašovali Rusku válku, vzájemné vztahy jsou na bodu mrazu zcela zbytečně a novináři zase vypadají jako o něco větší blbci. Děkujeme pěkně.