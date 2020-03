Půr: Odkládat daně kvůli koronaviru nestačí. Česko si může dovolit pořádnou injekci | info.cz

Připomíná to trochu situaci během hospodářské krize, kdy se Česko vydalo cestou škrtů namísto ekonomických stimulů. Dosud je to tehdejšímu ministrovi financí Miroslavu Kalouskovi vyčítáno. On se ovšem nacházel v situaci, kdy nebylo úplně zřejmé, co bude fungovat. My nyní víme, že masivní injekce má v těžkých časech smysl a není důvod ji odkládat.

Ekonomka Helena Horská na svém twitteru upozornila, že Německo chce zasažené firmy podpořit úvěry v hodnotě 550 miliard eur, tedy ekvivalentem 14 procentem ročního HDP. Chystá i čtyřleté investice ve výši třech miliard eur a finanční pomoc na udržení zaměstnanosti. „Odpuštění daňových pokut a úvěry 600 milionů korun, to je 0,01 procenta HDP. Ostuda!“ píše Horská.

Německo je připraveno podpořit domácí firmy zasažené #COVID19 úvěry až do 550 mld.€, tj.14% ročního HDP, plus 4letými investicemi ve výši 3 mld.€, finanční pomocí na udržení zaměstnanosti...A Česko? Odpuštění daňových pokut a úvěry 600mil.Kč, tj. 0,01% HDP. Ostuda! @Hospodarky — Helena Horská (@HelenaHorska) March 15, 2020

Možná bych volil mírnější slova, jak ostatně tamtéž upozorňuje ekonom Miroslav Zámečník. Pomoc firmám není primárně zodpovědností státu. Hodně stojí i na soukromých bankách, které jsou ve velmi dobré kondici. Tím se současná krize liší od té z roku 2008. Tehdy problémy zasáhly právě finanční ústavy, které pak nebyly schopny dostatečně úvěrovat firmy a ty padaly „jako hrušky“.

Helen, neblbnou, jde přece o to, udržet provozní úvěry komerčních bank na úrovni, která zachová going koncern a schopnost zase zareagovat na zakázky. České banky tonou v likviditě, jsou robustne zdravé, a velmi dobře znají , tak přeci nebudou dobré firmy topit, ne? — Miroslav Zámečník (@M_Zamecnik) March 15, 2020

Velkým problémem současnosti a můžeme jej pozorovat i na mediálním trhu, je skutečnost, že některé firmy nemají prostě dost velké zásoby hotovosti, aby současný výpadek příjmů přežily. Čím déle budou problémy trvat, tím hlouběji se ponoříme do krize. Celou situaci můžeme ovšem vnímat i jako příležitost. Trh se očistí od nekonkurenceschopných firem, objeví se na něm větší množství tolik chybějících kvalifikovaných pracovních sil a byla by chyba toho nevyužít.

Máme silné banky, prvotřídní průmyslové podniky a také velmi zajímavý digitální segment, jehož představitelé jsou ochotni přispěchat státu na pomoc, když to potřebuje. Je čas jim to vrátit. Dokážu si představit masivní investiční program do školství, infrastruktury, obnovitelných zdrojů. Zkrátka do modernizace české ekonomiky. A že se zadlužíme? No a co. Nějaké to procento HDP navíc v dluhu nepochybně uneseme a z dlouhodobého hlediska se nám může vrátit. Vidíme, že si nestojíme vůbec špatně, ale chybí nám pořád trochu odvaha. Odvaha vystoupit z řady. Teď je ta správná chvíle.