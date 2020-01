Půr: Pád Soukupovy Médey by přinesl ztráty. Z dlouhodobého hlediska jde ale o šanci | info.cz

KOMENTÁŘ MICHALA PŮRA | Spekulace o pádu „impéria“ Jaromíra Soukupa, které v posledních týdnech zaměstnávají média, postrádají odpověď na možná nejzásadnější otázku. Co se stane, pokud největší mediální agentura v zemi – Médea – padne? Je to pořád poměrně pravděpodobný scénář, přestože existuje i teoretická šance, že se tak nestane. Osud Médey v současnosti drží čínský investor, který může v následujících týdnech využít takzvané opce, kdy vymění podíl ve společnosti Empresa Media, kam patří například televize Barrandov, za podíl v mediální agentuře. To by znamenalo, že uhradí část závazků společnosti Médea ve výši mnoha stovek milionů korun.

Konec největší mediální agentury v zemi by měl nepochybně potenciál spustit největší změny na tuzemském mediálním trhu za mnoho let. O peníze by totiž nepřišla jen vydavatelství či televize, ale také firmy, které „u Soukupa“ nakupují ve velkém inzerci a reklamu. V některých případech mohou ztráty dosáhnout stovek milionů korun a vzhledem k tomu, že nejde o společnost s bůhvíjak velkým majetkem, nedá se předpokládat, že by věřitelé svoje nároky uspokojili v případném insolvenčním řízení.

V případě médií platí, že by „zaplakala“ především ta menší, pro než ztráta několika jednotek milionů korun představuje zásadní existenční problém. Větší vydavatelství či televize by sice také nepřišly zrovna o málo, ale za nimi většinou stojí silný investor.

Potíže s nákupem reklamy

Firmy – kromě toho, že by odepsaly nemalé peníze – mohou mít v dlouhodobém výhledu problém s nákupem reklamy a inzerce, který by se jim citelně prodražil. Zatímco Médea jako největší agentura dosáhne prakticky u všech mediálních domů na výrazné slevy, v případě přímého nákupu nebo nákupu přes nějakou menší agenturu by sleva byla citelně menší. To má v podstatě jen dvě řešení. Buď firmy dají na reklamu víc, nebo za své rozpočty dostanou míň. Vzhledem k vývoji trhu v posledních letech je první možnost poměrně nepravděpodobná.

Pro mnohá média sice současná situace představuje šanci, na druhý pohled už to ale nijak veselý pohled není. Většina mediálních domů do Soukupovy největší mediální agentury vrací citelnou část peněz, které za reklamu utrží. V případě, že firmy nakupují inzerci napřímo, tahle situace odpadá. Připomeňme si ovšem, že společnosti, které utrácejí největší peníze, jsou tak velké, že pro ně přímé uzavírání smluv s jednotlivými hráči a následná starost o plnění závazků nedává příliš velký smysl.

Pád Soukupova impéria by tak na trh z krátkodobého pohledu přinesl trochu chaosu a bezpochyby citelné ekonomické škody. Podle některých odhadů závazky agentury Médea dosahují zhruba jedné miliardy korun.

Z dlouhodobého hlediska se ale může situace změnit. Menší „mediálky“ by dostaly v podstatě životní šanci obsadit místo po největším hráči. Pro média je to příležitost získat klienty, kteří od nich budou nakupovat napřímo. Odpadlo by tak vyplácení tučných provizí agenturám jak pro mediální domy, tak pro zadavatele. Každopádně by začala úplně nová kapitola mediálního trhu.