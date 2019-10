Půr: Pokud neochráníme vydavatele před Googlem, brzy si dovolí na Kiwi či Livesport | info.cz

Google moc dobře ví, že ve hře je hodně. V Česku byl včera na návštěvě jeden z šéfů Google News Madhav Chinnappa a v rozhovoru pro Hospodářské noviny v podstatě zopakoval, že ani tuzemští vydavatelé neuvidí od amerického giganta ani korunu. Paradoxní je, že rozhovor poskytl médiu, jehož vydavatel je příjemcem Google grantů. Opakuje se tak situace z ostatních zemí, kde firma uplácí některá média či neziskové organizace, aby pro ni pracovaly. Není náhodou, že šéfka českého Googlu před pár dny oznámila, že Američané v tuzemsku spouští jakousi akademii pro neziskové organizace, která jim má pomoci k většímu růstu.

Důvod je jednoznačný. Ve chvíli, kdy dojde na boj o miliardy utržené na cizích autorských dílech, některé neziskovky budou psát politikům dopisy a budou na ně tlačit, že dochází k omezení svobody internetu či omezení inovací. Samozřejmě to bude vypadat náramně, protože samotnou firmu za tlakem nikdo neuvidí. A pokud na toto propojení někdo upozorní, bude označen za ruského agenta a nepřítele neziskového sektoru. Tohle je scénář, který se stane, a politici a vydavatelé by jej neměli dopustit, včetně těch českých. Co je ve hře, naznačili už francouzský prezident Emmanuel Macron a německá kancléřka Angela Merkelová.

„Rozhodně to tak nenecháme být, vyzýváme národní i evropské antimonopolní úřady, aby co nejdříve zahájily příslušné procedury,“ uvedli oba politici. Francouzští vydavatelé dnes oznámili, že svůj spor s americkou společností pošlou přímo k národnímu regulátorovi. Zatím nevíme, jaké bude jeho rozhodnutí, ale měli bychom si uvědomit, že jde o mnohem více než o byznys vydavatelů. Pokud americké firmě projde beztrestné ignorování zákona, co jí zabrání v útoku na dalších segmenty ekonomiky? Ostatně už k němu dochází a Google neušetří nikoho.

Pokud chcete jeden příklad za všechny, podívejte se, jaký fotbalový výsledkový servis začala firma poskytovat. Tabulky jednotlivých soutěží, on-line přenosy ze zápasů, doručení stavu v notifikacích na telefony s Androidem, nabízení výsledků. Samozřejmě na nic z toho firma nemusela vynaložit ani korunu a jen vymyslela algoritmus, který opět čerpá z cizího obsahu. Dokážete si asi představit, co by to mohlo udělat s velmi úspěšnou českou společností Livesport?

A další příklad za všechny. Podívejte se, co Google nabízí, pokud jde o letenky. Nejenom, že vám vyhledává a hlídá jednotlivé lety, ale rovněž porovnává ceny a můžete si je také koupit u jednotlivých dopravců. Opět využívá své drtivé převahy na trhu s internetovým vyhledáváním. Asi nemusím říkat, co další rozvoj této služby dokáže udělat s jinou velmi úspěšnou českou společností Kiwi.

Google se ve spojení s nejrůznějšími antisystémovými stranami (v Česku s Piráty) a některými neziskovkami snaží momentálně vytvořit dojem, že nenažraní vydavatelští baroni se chtějí přiživit na úspěšné firmě a zničit tak inovace, svobodu a nevím co všechno. Ve své podstatě jde ovšem jen o zachování fungujícího volného trhu. Ten neexistuje, pokud se na něm pohybuje nikým neohrožený monopol, který navíc odmítá respektovat zákony. Pokud nyní vlády a antimonopolní úřady nepodrží vydavatele, hudebníky či spisovatele, příště jsou na řadě další. Tehdy možná procitne i technologická komunita, která má ve zvyku americké giganty bránit. Ale to už bude pozdě. Když vám otevřený výsměch právnímu státu projde jednou, projde vám i podruhé.