Půr: Pověsti z rozpadající se Prahy. Pirátská revoluce začíná požírat své děti | info.cz

V úvaze jsou i závory na některých silnicích. Už chybí jen kulometná hnízda, jak poznamenal nejmenovaný čtenář v jedné diskusi na sociální síti Twitter. Magistrát ale podobné starosti příliš nevzrušují a dál jede v dovolenkovém módu, který ovšem začal už při nástupu primátora Zdeňka Hřiba a dalších aktivistů do funkce.

Nejnovějším opatřením magistrátu je tak zákaz plyšových pand v úplném centru metropole. Ty jsem sice nikdy neviděl, ale uklidňuje mě, že už je ani nikdy nepotkám. Rovněž právník a exnovinář Petr Suchomel na sociální síti poměrně chytře poznamenal, že sice neseženete byt, ale zase nepotkáte pandu. V okolí Václaváku sice potkáte feťáky, ale pandu už ne. Je to podobně uklidňující jako noční starosta, který zřejmě zabloudil, protože o něm už pár měsíců nikdo neslyšel, ale víte, že tam někde bude.

Poněkud méně uklidňující jsou kroky, které mohou ovlivnit chod Prahy na roky dopředu. O tajném hlasování pražských radních už jsme psali. Rozhodnutí se teď zjevně schvalují tak, že se vždy jeden radní zdrží, kdyby náhodou některé hlasování začala prověřovat policie. A protože se hlasuje tajně, každý pak může říkat, že se zdržel. Dočkali jsme se tak například zrušení zakázky na opravu Libeňského mostu, máme zakázku novou. Co naplat, že jde o řešení, před nímž varují architekti i experti. Každopádně kdyby most spadnul, hlasovalo se tajně, zdržet se mohl kdokoliv...

Podivuhodnou výměnu údajně Praha chystá i v dopravním podniku. Podle důvěryhodných informací se houpe židle pod ekonomickým šéfem Peterem Hlaváčem. Na něm současnému vedení města vadí, že má údajně blízko k místopředsedovi ANO Jaroslavu Faltýnkovi. Potud se celý krok může jevit poměrně pochopitelný. Méně pochopitelný už je nápad koaličních Spojených sil pro Prahu, aby se novým ekonomickým šéfem stal někdejší manažer Českých drah František Bureš.

Ten má k Jaroslavu Faltýnkovi tak daleko, že od něj koupil za statisíce korun obraz na dnes již legendární vernisáži, která se až nápadně podobala mafiánskému filmu Mickovy modré oči (Pokud jste neviděli, musíte si pustit). Každopádně se nabízí bizarní linka, že buď TOP 09 a spol. neumí prověřit své kandidáty, nebo Faltýnek řídí i TOP 09. Miroslav Kalousek by si každopádně měl dávat dobrý pozor s kým ve straně sedí.

Na druhou stranu mohou být Spojené síly pro Prahu rády, že se zatím nerozpadají. To už nemůže říct Pirátská strana na Praze 5. Do voleb tam šla s hnutím SNOP, které nyní Piráti údajně vyhodili a ve vzduchu tak visí osud celé koalice. Ale zase mají klikací rozpočet, jak se na webu rozplývá pirátský starosta Daniel Mazur. Oni ho tedy měli už dřív, ale teď si tam můžete naklikat víc položek. Takže kdyby vás štvalo, že vám pod okny neustále stojí kolony a stavbu připravené Radlické radiály magistrát zastavil, můžete se uklidňovat klikáním. Uklidňovat může i vycházka po libovolném parku. Sice to tam kvůli metrové trávě vypadá jak v bezprostřední blízkosti Černobylu, ale na druhou stranu budeme mít motýle. Na všem se dá najít něco pozitivního, jen teď musíte hledat o dost usilovněji.