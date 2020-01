Půr: Příměří jen na oko? Číňané už nejsou „měnový manipulátor“, nemusí to ale nic znamenat | info.cz

KOMENTÁŘ MICHALA PŮRA | Spojené státy přestaly Čínu označovat za „měnového manipulátora“. Rozhodnutí, které bylo symbolem obchodní války, předchází uzavření první fáze dohody, která má napjaté vztahy mezi oběma mocnostmi uklidnit. To, co americký prezident Donald Trump označuje za historický „deal“, ovšem může být jen dočasný klid zbraní. Z historie takových příkladů ostatně známe několik.

Co se týče konkrétního obsahu dohody, panují zvěsti, že se celý na veřejnost nedostane. USA už nicméně přislíbily, že neuvalí 15procentní clo na čínské zboží v hodnotě 160 miliard dolarů, což se mělo stát v polovině prosince loňského roku. Trump rovněž uvedl, že jeho vláda sníží na polovinu clo, které uvalila na zboží v hodnotě 120 miliard dolarů. Číňané na oplátku souhlasili s tím, že v následujících dvou letech zvýší nákup amerického zboží o 200 miliard dolarů. Přestože ústupky obou stran vypadají na první pohled skutečně přesvědčivě, je třeba brát v úvahu opatření, která zůstávají nadále v platnosti.

Jde zejména o 25procentní clo na zboží v hodnotě 250 miliard dolarů a stejně tak o cla, které v odvetě uvalil Peking. Z dohody, která je nazývána „Fáze I“ a z nadále platných opatření, je nicméně zřejmé, že současná obchodní válka nemá vítěze. „Nepodařilo se splnit cíle, které si Washington vytyčil. Zejména pak návrat pracovních míst ve výrobním segmentu do USA a narovnání schodku obchodní bilance,“ píše na webu Foreign Affairs honkongský podnikatel a CEO společnosti PAG Wej-ťien Šan.

V září 2019 se průmyslová výroba v USA propadla na desetileté minimum a od té doby nadále klesá. Obchodní deficit Spojených států se zbytkem světa vzrostl z 544 miliard dolarů v roce 2016 na 976 miliard k listopadu loňského roku. Cla měla rovněž snížit ceny čínského zboží na americkém trhu, ale studie FEDu ukazuje, že se tak nestalo a cla zaplatili výhradně američtí daňoví poplatníci.

S velmi pochybnými výsledky zatím končí i snaha zasáhnout čínský technologický průmysl, minimálně pokud jde o ochranu duševního vlastnictví. „Pokud jde o duševní vlastní, Čína je predátor. Bude bez hnutí vyčkávat, zda jí Spojené státy budou chtít potrestat i po prezidentských volbách. Pokud by nepřestala krást a dotovat státní firmy, v roce 2022 bychom se znovu ocitli v bodě nula,“ říká Derek Scissors z American Enterprise Institute.

Tento souboj navíc znamená značná rizika pro americký technologický sektor, který se specializuje na výrobu polovodičů, tedy naprosto klíčového technologického produktu pro celý svět. Peking se v současnosti snaží v tomto segmentu dosáhnout větší samostatnosti, což přímo ohrožuje některé americké firmy. Bart van Hezewijk z nizozemského konzulátu v Šanghaji poukázal na skutečnost, že „polovodičový“ obr Qualcomm má 67 procent výnosů od čínských firem.

Každopádně pokud dojde k uzavření „fáze I“, čeká obě strany vyjednávání o „fázi II“, které bude mnohonásobně náročnější a je vůbec otázka, zda se jej podaří uzavřít do prezidentských voleb. Druhá fáze už se nebude soustředit jen na omezení vzájemně uvalených cel, ale na reformy, které mají co nejvíce srovnat podmínky v obou ekonomikách. To se v současnosti zdá jako nepřekonatelný problém.