Půr: Proč stojí za to jít cestou chytré karantény | info.cz

V současné debatě se objevuje často názor, že chytrá karanténa nefunguje a víceméně je to projekt odsouzený k zániku. Nemyslím si to, přestože dokážu některé výhrady pochopit. Obrnil bych se však spíše trpělivostí, níže si můžete přečíst proč.

1) Chytrá karanténa je projekt, který nemá v českém měřítku obdoby. Soukromý sektor se spojil se státem a vyvinul skutečně masivní technologický základ, který má posloužit cílům, jichž se vláda snaží dosáhnout. Nikdy se nic podobného nestalo a jen tento samotný fakt považuji za nesmírně pozitivní.

2) Na projektu spolupracuje ministerstvo zdravotnictví s vnitrem, obranou, armádou a hygienou. Do celého procesu ještě vstupují operátoři a hromada technologií. Dokážete si představit, jak by se podobný projekt dlouho připravoval? Určitě ne pár týdnů, ale téměř s jistotou několik let.

3) O přechodu k projektu chytré karantény se rozhodlo před třemi týdny. Představa veřejnosti samozřejmě je, že začne fungovat ihned. To i u mnohem menších projektů není realistické a pilotní provoz slouží k tomu, aby se „vychytaly“ veškeré problémy. Od začátku jsme navíc věděli, že spuštění chytré karantény bude probíhat v několika fázích.

4) Takzvané vzpomínkové mapy, k nimž se část veřejnosti silně upíná, nejsou hlavním pilířem celého projektu. Aby s nimi hygienici mohli zacházet, musí se to nejdřív naučit, musí být proškoleni, musí vědět, na co se ptát a podobně. To bezpochyby trvá a platí to dvojnásob, pokud si uvědomíte s jakými „technologiemi“ v současnosti státní instituce pracují. Jen za včerejšek bylo proškoleno 130 lidí, a to není úplně málo.

5) Pokud se podaří celý projekt rozjet v termínu a zatím to tak vypadá, staneme se svědky nikoliv malého, ale velkého zázraku. Jestli zkostnatělý stát dokáže spustit projekt takového rozsahu, nejsme na tom zase tak špatně.

Platí vlastně to, co platilo celou krizi. Při jejím řešení je důležité zachovat chladnou hlavu a obrnit se trpělivostí. A můžeme taky doufat, že chytrá karanténa dopadne dobře a bude fungovat.