Půr: Snaha o založení firmy za jeden den narazila na českou realitu | info.cz

Česko se tradičně pokouší být papežštější než papež. Evropský parlament už v roce 2017 přijal směrnici, která upravuje pravidla pro on-line zakládání firem v celé Evropské unii. Všechny členské státy mají do poloviny roku 2021 čas, aby novou legislativu převedly do národního práva. Proto také vláda připravuje návrh, který by měl umožnit založení firmy během jednoho dne a byl v souladu s unijní legislativou. To je důvod první. Zkrátka nemá příliš velký smysl přijímat zákon, který budete za chvíli zase měnit.

Druhým důvodem je skutečnost, že založení firmy během jednoho dne je v současnosti víceméně marketingový produkt. Čeští podnikatelé mají úplně jiné starosti a určitě mezi ty hlavní nepatří rychlost založení firem. Pokud byste se obrnili trpělivostí, můžete ostatně firmu založit za jeden den už nyní. Celou proceduru před pěti lety výrazně zjednodušil nový zákon o obchodních korporacích a novela zákona o obchodních rejstřících. V podstatě stačí zajít k notáři, pak hned na živnostenský úřad, do banky založit účet a nakonec zase k notáři, který dokončí registraci on-line v obchodním rejstříku. A můžete začít podnikat.

Někteří poslanci na současném pirátském návrhu kritizovali, že poněkud problematicky zachází s identifikací zakladatele. V podstatě nijak neřeší situaci, kdy někdo ukradne například občanský průkaz a zaregistruje si stovku nových firem. V současnosti zakladatele jednoznačně identifikuje notář. Problém je ovšem i s ověřováním dalších dokumentů, například povolení k umístění sídla firmy. Podle pirátského návrhu by se úplně klidně mohlo stát, že se majitel domu probudí s tím, že se v jeho domě „papírově“ přes noc usídlilo hned několik nových společností.

Úplně největší problém pak pro poslance představovala skutečnost, že zákon nijak neřeší možné účelové zakládání firem kvůli DPH. Daň z přidané hodnoty musí platit firmy s obratem vyšším než jeden milion korun. Tentokrát by ovšem stačilo založit novou firmu vždy, když se tato hranice přiblíží.

Problémů, které by se daly jmenovat, má pirátský návrh celou řadu. Je každopádně dobře, že neprošel a poslanci mají možnost jej ještě dopracovat. Pravdou také zůstává, že rychlost založení firmy není na rozdíl třeba od rychlosti stavebního řízení skutečný problém. Podnikatelům se tady nabízí něco, co jim život příliš neulehčí.