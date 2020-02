Půr: Zákon umožňující hromadné žaloby otevírá netušené možnosti. Třeba jak zničit Agrofert | info.cz

Na úvod jeden varovný příklad za všechny, který zazněl od právníků při soutěži Zákon roku: „Statistiky ze zahraničí ukazují, že hromadné žaloby představují byznys, který ve výsledku zvyšuje ceny, aniž reálně pomáhá spotřebitelům. Z hromadných žalob by se nemělo stát výdělečné specializované odvětví právní praxe. Dojem, že čím více je žalob, tím více je systém funkční, je nesprávný.“

Jako příklad z praxe, jak by takový zákon mohl fungovat, lze uvést třeba Agrofert, který spadá do svěřenského fondu Andreje Babiše. Sebemenší porušení předpisů na ochranu spotřebitele v odvětvích, jako je potravinářství, chemický průmysl a zemědělství, by mohlo znamenat miliardové nároky spotřebitelů proti holdingu. A to vše v jednom soudním řízení s doposud nepředstavitelnými dopady.

Pro inspiraci nemusíme zdaleka chodit ani do Spojených států. Stačí se podívat třeba na domácí kauzu z roku 2017, kdy Státní zemědělská a potravinářská inspekce odhalila v kuřecím mase společnosti Vodňanská drůbež bakterii Listeria monocytogenes. Ta způsobuje nemoc listeriózu, u které průměrná úmrtnost některých skupin pacientů dosahuje až závratných 30 procent. To je v podstatě ukázkový příklad, kdy vzniká nárok spotřebitelů na odškodnění.

Tento text nemá sloužit jako návod, nicméně si lze představit, že například stačí, aby Babišovo vydavatelství MAFRA vydalo čistě teoreticky klamavý text o demonstracích spolku Milion chvilek pro demokracii. Je to hned další důvod k hromadné žalobě. Ve chvíli, kdy by se domáhaly svých práv stovky tisíc lidí, byl by to skutečně spektakulární soud.

Z výše uvedených příkladů je zjevné, že jde skutečně o velký zásah do českého práva. A to navíc v situaci, kdy chce Evropská komise přijít s určitou harmonizací unijní legislativy. Ministerstvo spravedlnosti zákon postupně upravuje, ale silná kritika části expertů zůstává.