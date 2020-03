Půr: Zavírat oči před zjevnými nedostatky opatření proti koronaviru je chyba | info.cz

KOMENTÁŘ MICHALA PŮRA | Vláda kvůli koronaviru přikročila k důrazným opatřením a vyhlásila nouzový stav . Lze ji za to chválit, ale nemělo by zapadnout, že jsou také momenty, kdy máme k ideálu daleko. Můžete se setkat s názorem, že bychom jednotlivé chyby neměli v současné mimořádné chvíli kritizovat, protože je třeba „táhnout za jeden provaz“. To nepochybně, ale nějak postrádám vysvětlení, jak takové zavírání očí vylepší ochranu našeho zdraví. Naopak, upozornění na nedostatky je v zájmu všech.

S takovým upozorňováním můžu začít hned: Pořád platí, že zdravotnický personál nemá dostatek roušek. Pokud tomu nevěříte, na konkrétní stížnosti narazíte třeba i na twitteru. Vybavení vozů záchranné služby pro případ kontaktu s infikovanými pacienty je nedostatečné. A to se pořád bavíme o době, kdy nemocnice a jejich personál nekolabují pod možným přívalem pacientů. Ministerstvo není schopné sehnat dostatek roušek a čeká na spásnou zásilku 200 tisíc kusů, které ale nebudou stačit. Mimochodem Slovensko chystá distribuci roušek mezi obyvatele a tamní zdravotnický personál jich má dostatek.

První otázka tedy zní, proč vláda nezakázala vývoz zdravotnického materiálu dříve? O koronaviru víme od poloviny prosince a tvrdá karanténní opatření jinak kritizované Číny zbytku světa „koupila“ čas navíc. Vidíme také mimo jiné, že Správa hmotných rezerv je bez peněz na nákup nových zásob potravin a modernizaci a kdo koneckonců za tenhle stav zodpovídá? Možná její vedení, ale především vláda.

Dalším problémem je počet testů. Setkal jsem se ve svém okolí se situací, kdy se dotyčný ocitl v bezprostředním kontaktu s nakaženým, ale hygienická stanice mu vzkázala, že zájem je takový, že jej stejně dříve než za týden neotestují. A to Česko obecně provádí jeden z nejmenších počtů testů na světě. Tolik kritizovaná Itálie jich v průměru dělá nesrovnatelně víc. A to se nebavíme o Jižní Koreji, kde se můžete nechat otestovat z auta...

Dnes na hematologii ve VFN jen minimum pacientů. Ochranné prostředky nejsou ani pro lékaře, a tak se ordinuje pouze v akutním režimu.



A pak je tu příběh, který se odehrává na Praze 6 a podle mě ukazuje zoufalou situaci, v níž se nachází některé hygienické stanice. V jedné ze školních tříd se tu objevil pozitivní test na koronavir, ale hygienická stanice přistoupila jen ke karanténě žáků, nikoliv k testům. To by se ještě dalo pochopit, ale nepochopitelné je, že rodičům těchto žáků stejná „hygiena“ doporučila, aby šli normálně do práce. A to se v jednom případě dokonce bavíme o zdravotní sestře, která pracuje s vážně nemocnými pacienty. V tomto světle se dnešní odvolání šéfky hygieniků jeví jako rozumný nápad vlády.

Vládu lze chválit i za razantní opatření, která mají omezit pohyb osob, nicméně si nemusíme nalhávat, že je vše růžové. Část opatření zkrátka stále výrazně kulhá. Média i politici by měli jednotlivé případy selhání odhalovat a poukazovat na ně. A vláda by měla okamžitě vyvozovat odpovědnost. V zájmu všech.