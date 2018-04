Rok od konce intervencí ČNB: Oslabení koruny mělo pro ekonomiku charakter šoku, říká ekonom Sobíšek

Viceguvernér ČNB Mojmír Hampl popsal v rozhovoru 6. dubna kursový závazek ČNB jako zdařilý produkt, jehož tvůrcům lze vytknout nanejvýš jeho prodejní strategii. Tedy to, že centrální banka nedokázala veřejnosti výhody intervencí správně vysvětlit, protože „reklamní kampaň“ rozběhla příliš pozdě. Opravdu?

Není žádných pochyb, na rozdíl od podobné intervenční epizody Švýcarska, o technicky zvládnutém průběhu kursového závazku ČNB po celé období jeho trvání i ukončení loni v dubnu. K úspěchu ČNB pomohlo kromě dobré technické přípravy a jednoznačných vzkazů finančním trhům podle Mojmíra Hampla i „štěstíčko“.

Dodal bych, že klíčovou roli mohlo také sehrát právě to, že Česko není Švýcarskem. Investoři kupující uměle oslabenou českou korunu měli jen omezené možnosti, kam ji na malém a relativně nízkolikvidním tuzemském finančním trhu uložit. Směna z jiných měn do koruny tak byla zatížena nákladem, který byl ne každý investor ochoten akceptovat. Právě to ponechalo rozsah devizových intervencí ČNB v únosných mezích.

Existuje málo pochyb o tom, že oslabení koruny nakoplo českou ekonomiku jako celek k vyššímu výkonu. Malá a otevřená ekonomika s vysokou exportní výkonností takto z podstaty věci musí reagovat na oslabení své měny. Pozitivní efekt zažila česká ekonomika v roce 2014 a jeho část se zřejmě přenesla ještě do roku 2015.

Centrální bance nic jiného než intervence nezbyly

Většina ekonomů by se také dnes už shodla, že centrální bance nezbývalo v letech 2013–2014 nic jiného než do intervencí jít. V situaci recese, nulové inflace a nulových sazeb v české ekonomice, kdy zároveň Evropská centrální banka chystala svůj program nákupu dluhopisů, bylo na místě reagovat na riziko dalšího posílení koruny, jež by napáchalo zbytečné škody.

