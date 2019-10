Rokos: Sliby chyby. Francouzské ne Severní Makedonii a Albánii se Evropě může vymstít | info.cz

KOMENTÁŘ MILANA ROKOSE | Šéfka unijní diplomacie slíbila Severní Makedonii zahájení přístupových rozhovorů do konce roku, navzdory tomu se ale Makedonci nedočkají. Francie totiž označila přístupový proces za „bizarní“ a hodlá do něj zasáhnout. Ve světle aktuální situace a turecké invaze do Sýrie to ukazuje zajímavé paradoxy.