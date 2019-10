Schmarcz: Hledá se vůdce pravice. Zn.: My tobě hlasy, ty nám naději | info.cz

Ano, dá se nejen čestně prohrát, či jen remizovat. Se silným kapitánem lze i vyhrát. Co nám ukazují dlouhodobé trendy volebních preferencí? Hnutí ANO jasně vede. Ale jeho potenciál se stabilizuje kolem 30 %. Piráti zřejmě narazili na strop kolem 15 %. Čtyři středopravé strany se v součtu také blíží 30 %. Samozřejmě, takto mechanicky hlasy sčítat nelze. Musí přijít někdo, kdo volební preference pouze nečte, ale kdo je doslova „tvoří“.

Řadu lidí vysoké preference ANO iritují. Ve skutečnosti je zázrak, že nejsou o pět až deset procent vyšší. Ekonomika šlape, sociální problémy jsou malé, chudí a penzisté dostávají přidáno. A Andrej Babiš, ať je, jaký je, prostě své pravicové soupeře přehrává – asi jako Trump přehrál Clintonovou. Nic pohledného ke koukání, ale funguje to.

Když se podíváme na preference v jejich celku, plyne z nich, že ANO, SPD a KSČM ztrácejí většinu. Což je zásadní informace. Ponechme stranou hluboké analýzy, proč to tak je a radujme se z toho, že situace není zdaleka tak zlá, jak by mohla. Je tu prostor, aby pravice získala kolem třiceti procent, podobně jako ANO, následovat by mohli Piráti a pak zbytek. Pro začátek to není špatná výchozí situace. Jde o to, kdo ten hozený kapesník zvedne.

Nejlépe mladý – ale určitě neokoukaný

Řada lidí (včetně mě) je logicky fasciována fenoménem Kurz. Rakouským spolkovým kancléřem se stal v pouhých 31 letech, a to za starou, konzervativní, patriarchální lidovou stranu. Ale nenechme se svést na špatnou stopu. Zásadní bylo, že Kurz byl neokoukaný, což jistě s věkem souvisí, ale nikoli nutně. A že do strany, v níž platil princip seniority a kolektivního rozhodování, zavedl aktivistický, monokratický styl vůdcovství.

Kurz byl tím, kolem koho se vše točilo. Už nikoli stranické sekretariáty, ale on osobně rozhodoval o všech personálních otázkách. Potlačil značku ÖVP, kterou de facto nahradil List Sebastiana Kurze. V podstatě tak trochu předělal stoletou stranu na hnutí typu ANO. Ať se nám to líbí, nebo nelíbí, přichází doba aktivistické politiky, kdy program a stranické struktury ustupují do pozadí a nahrazuje je osobnost vůdce, který sám a osobně ručí za plnění slibů.

Za prvé tedy hledáme někoho, kdo bude pro lidi nový. Koho si nespojí se starými partajními strukturami, jimž prostě nevěří. Někoho, kdo rázně bouchne do stolu a bude dělat věci jinak. Někoho, s kým se lidé budou moci ztotožnit a očekávat od něj, že – na rozdíl od jiných – skutečně prosadí, co slíbil.

Se silnými názory, ale schopný spojovat

Politici jako Trump, Zeman či Babiš vytěžili maximum z frustrace a rozdělení společnosti. Stačilo jim nabídnout satisfakci oněm rozhořčeným a spojit je pod svou vlajkou, nemuseli se zabývat druhou částí voličů. Nový vůdce pravice to bude mít těžší. Nestačí mu dát dohromady ty, kteří odmítají současnou vládu, nestačí mu negace. Potřebuje silný pozitivní náboj a schopnost získat alespoň nějaké voliče z „druhého břehu“.

Vůbec přitom neplatí, že by nový vůdce neměl mít vyhraněné názory. Naopak. Často se stává, že nejvíce naštve lidi ten, kdo se je snaží ničím neurazit a kdo žádné jasné názory nemá. Lidé si váží politiků, kteří jsou čitelní a oni vědí, co si o nich myslet, i když s nimi třeba ve všem nesouhlasí. Důležité je umět přidat k zásadovým postojům respekt a toleranci k názorům druhých.

Hledáme tedy dejme tomu konzervativce, jemuž lidé uvěří, že co říká, podle toho i sám žije a svých hodnot se drží. Ale zároveň bude přijatelný pro liberály – rozhodně v nich nesmí apriorně vyvolávat zuřivost. Musí to být pravičák, ale s přirozeným silným sociálním cítěním. Ne někdo, kým budou Miloš Zeman a spol snadno děsit penzisty, že je obere o poslední groš.

Má svou ideologii i schopnost řešit problémy doby

Žijeme v době, kdy staré ideologie ustupují nový populistickým neideologickým hnutím, která jsou zde „pro všechny“. Ale takto to nemůže trvat věčně. Technologie moci funguje omezeně. Už proto, že lidské společenství stojí na nějakých hodnotách, lidé si vždy něco myslí a podle toho rozlišují věci na dobré a špatné. Neexistuje tedy nic jako „dokonalá technokratická řešení“, jež stačí spustit jako aplikaci na smartphone.

Nový vůdce pravice nemůže populistům konkurovat tím, že bude populističtější než oni. Přistoupíte-li na ďáblovu hru, ďábel v ní vždy bude lepší a vyhraje. Je třeba držet se starých hodnot a stále znovu je interpretovat, aby řešily nové věci a skutečnosti. Takto funguje i vědecký pokrok, skuteční vědci jsou konzervativci, zatímco šarlatáni naopak populisté.

Za třetí tedy chceme někoho, kdo nabídne silný ekologický program založený na konzervativním přístupu k přírodě. Kdo ukáže mladým, že konzevatismus je cool. Kdo bude stejně jako Kurz pevně stát za křesťanskou hodnotou lásky k bližnímu, ale bude se umět vypořádat s moderním problémem nelegální migrace. Kdo se bude jako on držet kořenů a bude v EU tvrdě chránit národní zájmy, ale přitom zůstane proevropský a nebude Evropskou unii rozbíjet.

Pan Čistý i pan Bohatý

Nakonec, ale ne v poslední řadě, půjde o peníze. Netransparentní financování spojené s enormním rozhazováním učinily tradiční strany nedůvěryhodnými a nakonec i chudými. Přišly napřed o hlasy a pak také o většinu sponzorů. Pokud se neobjeví někdo, kdo bude mít čistý štít a zároveň bude umět přesvědčit významné podnikatele, aby začali financovat politiku, bude velmi těžké konkurovat ANO s jeho obrovskými zdroji.

Rakouští lidovci také neměli kdovíjak dobrou pověst, co se týče financování. Kurz si nicméně udržel důvěru sponzorů, zejména velkého byznysu, a na jeho kampani bylo vidět, že nedostatek prostředků ho rozhodně nepotrápí. Zato u nás je to zkrátka bída a chce to razantní změnu k lepšímu. Jak se říká: bez peněz do politiky nelez…

Čtvrtou schopností nového lídra pravice tedy musí být, že bude přitažlivý pro sponzory, aby mohl konkurovat kampani zejména ANO. Koneckonců, jde tu i o české podnikatele, kteří přece musejí mít zájem na ekonomické prosperitě, zastavení plýtvání, rovnosti podmínek a dobrém právním prostředí. Ztratili jsme dvě volební období a bylo by i pro ně velkým hazardem ztratit další. Jen se musí najít někdo, komu uvěří, že s ním jejich peníze nevyletí oknem…

Kde se schovává dokonalý vůdce?

Neokoukaný, integrující, schopný, bohatý. Čtyři vlastnosti, které musí mít vůdce pravice, pokud chce zvítězit. Kde je? Nejsem asi sám, kdo nikde nikoho takového nevidí. Ale nepodléhejme panice. Politický vůdce není něco jako úžasný výrobek, který nám někdo vnutí v reklamní kampani, nejlépe v akci. Ani nechodí mezi lidmi s viditelnou svatozáří a nápisem na tričku „I am The Leader. Trust Me.“ Pozná se až ve chvíli, kdy tu prostě je. Sotvakdy dopředu.

Možná někomu v tomto textu chybí rozbor, zda by nový vůdce měl vést dvě, nebo všechny čtyři středopravé strany. To však tady a teď není účelem. Nový lídr může být jeden, nebo i dva (hlavně aby se vůbec nějaký objevil) a podle toho se jistě najde i nejvhodnější volební uspořádání. Skutečný vůdce totiž vytváří novou realitu, která zde před jeho příchodem nebyla. Zde šlo o to nastínit, jaké vlastnosti a schopnosti by měl mít.

Takže nový vůdce se určitě nikde záměrně neschovává. Takových lidí je prostě z principu málo. Jak dlouho rakouští lidovci čekali na svého Kurze? Objevil se náhodou a v situaci, kdy na tom byli tak zle, že byli ochotni akceptovat někoho, kdo zcela překope partajní pískoviště. Druhá podmínka je u nás více než splněna, pravicové strany jsou na tom katastrofálně. První podmínka nikoli a ani INFO.CZ neví, kde je nový vůdce. Ale budeme ho hledat.

Hlasy pro nového vůdce už zde vlastně jsou, nespokojenost významné části společnosti a touha po změně rostou. Když se najde někdo, kdo těmto lidem dá novou víru v budoucnost, dostane výměnou jejich podporu. „Hlasy za naději“, tak zní značka našeho inzerátu.